Nissan ve Honda'nın birleşme planı rafa kalktı: Görüşmeler sonlandırıldı

Nikkei gazetesinde yer alan habere göre, birleşme gerçekleşmiş olsaydı, iki şirket dünyanın en büyük üçüncü otomotiv üreticisi konumuna yükselecekti. Ancak bu gelişmenin ardından, Tokyo Borsası'nda Nissan hisseleri yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek işlemleri askıya alındı. Öte yandan, görüşmelerin sona ermesi Honda yatırımcıları tarafından olumlu karşılandı ve şirketin hisseleri yüzde 8 oranında yükseldi.

Honda’dan bir sözcü, iki şirket arasındaki mutabakat kapsamında Nissan tarafından kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Daha önce her iki şirket de birleşme ve ortak bir holding şirketi kurma seçeneğini değerlendirmek üzere anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Konuya dair bilgi sahibi iki kaynak, taraflar arasında görüş ayrılıklarının artığını söylerken kaynaklardan birisi Nissan'ın beş katı büyüklükteki Honda'nın Nissan'ı iştirake dönüştürme planının imzalanan mutabakata aykırı olduğunu söyledi.

Birleşme, küresel otomotiv pazarında dengeleri değiştirebilirdi

Honda ve Nissan, geçtiğimiz Aralık ayında resmi birleşme müzakerelerine başlamıştı ve görüşmelerin Haziran ayında tamamlanması planlanıyordu. Bu birleşme gerçekleşseydi, iki şirket dünya çapında satış rakamları açısından üçüncü en büyük otomobil üreticisi olacaktı.

Nissan’ın stratejik ortağı Mitsubishi de birleşme sürecine katılması için davet edilmişti. Mitsubishi'nin bu konudaki kararını Şubat ortasında ya da daha sonraki bir tarihte açıklaması bekleniyordu.

Analistler, birleşme teklifinin ardından Nissan’ın mali sıkıntıları ve Renault ile uzun süredir devam eden ittifakının yeniden yapılandırılması olduğunu öne sürüyordu. Nissan, ikinci çeyrek finansal raporunda, 9 bin kişiyi işten çıkaracağını ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltacağını duyurmuştu.

Özellikle elektrikli araçların yükselişiyle birlikte küresel otomotiv sektöründeki dönüşüm, geleneksel otomobil üreticileri için büyük bir zorluk yaratıyor.

Nissan, en büyük pazarı olan ABD’de zorluklarla karşılaşırken, Çin ve diğer gelişmekte olan ülkelerde de sıkıntılar yaşıyor. Şirketin 2024 mali yılının ilk yarısında faaliyet karı yüzde 90 düşerken, net geliri yüzde 94 oranında azaldı.