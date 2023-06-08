OMAC Global, Fransa operasyonunu hayata geçirerek Avrupa'da gücüne güç kattı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Dünya otomotiv aksesuarları pazarında faaliyet gösteren, 2006 yılında %100 Türk sermayesi ile Almanya’da kurulan ve Avrupa’da geniş kitlelere ulaşan OMAC; global bir marka olma yolunda 2018 yılında ikinci yurtdışı operasyonunu, Amerika Birleşik Devletleri Houston Teksas’ta faaliyete geçirdi. 2021 yılında duyurusunu yaptığı OMAC FRANCE SAS isimli şirketini 2022 yazında Fransa, Paris’te kurdu. Orta Doğu ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgesinde network ağı ve satış oluşturma stratejisiyle 2022 yılı içerisinde OMAC çatısı altında Dubai’de OEM ve B2B satış projesini hayata geçirdi. Yönetim merkezi Türkiye’de olan OMAC’ın tüm pazarlama faaliyetleri Bursa Balat ofisinden yürütülmektedir.

Küresel otomotiv aksesuarları çevrimiçi pazarında emin adımlarla büyümeye devam eden OMAC; global e-ticaret platformları Ebay, Amazon, Walmart gibi satış kanallarının yanı sıra doğrudan kendi B2C web sitesi üzerinden 20 binden fazla ürünü, 50’yi aşkın ülkede, sayısız tüketici ile buluşturmaktadır.

“2023 ciromuzu 33 milyon dolar üzerine çıkaracağız”

Müşteri istekleri ve pazar dinamikleri doğrultusunda ürün gamını genişlettiklerinden bahseden OMAC Global CEO’su Aldemir Apari, “Firmamız dünya çapındaki tedarikçiler ile iş birliği yaparak envanterine yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Arzumuz, otomotiv aftermarket ürünleri ve OEM tedarikinde dünyada akla gelen ilk marka olmak” dedi. ABD, Almanya ve Fransa’daki depoları ile haftanın 6 günü binlerce ürünün binlerce son tüketiciye yerinden sevk edildiğini belirten Apari, pazar trendlerini yakından takip ederek, müşterilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün gamını genişletmeye odaklandıklarını söyledi.

2022 yılında pazarlardaki global belirsizlik ve ekonomik durgunluğa rağmen ABD ve Almanya pazarlarındaki şirketleriyle 25 milyon dolar civarında bir ciro elde ettiklerini belirten Apari, “Fransa’da CDG Havalimanı yanındaki yeni depomuzun da tam anlamıyla operasyona dahil olduğu 2023’te hedefimiz ciromuzu 33 milyon dolar üzerine çıkarırken hedef karlılığımızı da korumak” diye konuştu.

Apari ayrıca Avrupa’da da kira fiyatlarında artışlar yaşandığını ve 2024 itibarıyla depolar konusunda bir satın alma planları olduğunu, mevcut hazırlıklarını bu doğrultuda yürüttüklerini sözlerine ekledi.

“Yeni Hedef Avustralya ve Hindistan Pazarı”

Müşterilerine ‘Gücümüzü tutkumuzdan alıyoruz’ sloganıyla servis veren OMAC Global’in, tüm dünyada aynı servis kalitesini yakalamak ve globalleşen marka değerini güçlendirmek için stratejik ülkelerde yatırımlarını sürdüreceğini belirten Aldemir Apari “Fransa operasyonumuzu tamamladıktan sonra gözümüzü alternatif yurtdışı şube yatırım planlarımıza çevirdik. Şu anda Avustralya pazarı için yatırım komitemizle ön çalışma sürecindeyiz. Orada da bir operasyon başlatmanın araştırmalarını yapıyoruz. Ayrıca Hindistan ve Japonya için de yatırım görüşmelerimiz oldu. Önümüzdeki süreçte Avrupa ve ABD dışında yeni stratejik pazarlarda da yer almak adına gerekli çalışmalara start verdik” dedi.

Fransa’da geçen yaz devreye aldığımız e-ticaret depomuzu iki yıllık süreçte 10 bin metrekarenin üzere çıkarıp bir Benelux bölge dağıtım noktası işlevine getirmeyi ve Fransa e-ticaret otomotiv aftermarket ürünleri pazarındaki en güçlü 3 aktörden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Trendleri yakından takip ediyor

100’ün üzerinde personel ile operasyonlarını yürüten, geniş ürün yelpazesi ile ürünlerini 15’ten fazla ana kategori altında toplayan OMAC, otomotiv aksesuarlarının yanı sıra sektörü ve trendleri de takip ederek kamp masaları, sandalyeleri, karavan camları, barbekü ürünleri, tavan bavulu, araç içi yatak mekanizmaları, araç içi şarjlı süpürge, araç içi buzdolabı gibi çok çeşitli ürünün de satışını gerçekleştiriyor. 2022 yılında ABD operasyon ekibinin katıldığı, Las Vegas SEMA SHOW’da OMAC markasını standı ve ürünleri ile temsil ederek ABD’den OEM projeler; Güney Amerika, Asya ve Afrika’nın güçlü yerel firmalarından toptan siparişler almaya başladıklarını belirten Apari, “2023 Kasım ayında gerçekleşecek SEMA SHOW 2023 için de öncelikli davetli olarak SEMA SHOW yönetimi tarafından standımız rezerve edildi” dedi.