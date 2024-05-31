Renault ve Çinli Geely’den motor üretimi için dev ortaklık

Renault Group ve Geely’nin 11 Temmuz 2023'te imzaladıkları anlaşmanın ve ilgili otoritelerden alınan onayların ardından, her iki grubun yeni şirkette %50 hisseye sahip olduğu HORSE Powertrain Limited, 31 Mayıs 2024 tarihinde resmen kuruldu. Hibrit ve içten yanmalı motorlarla, güç aktarma organları bileşenleri ve sistemleri alanında pazara liderlik etmeyi hedefleyen HORSE Powertrain Limited; yıllık yaklaşık 15 milyar Euro gelire ve yılda yaklaşık 5 milyon güç aktarım ünitesi üretimine ulaşması hedefleniyor.

Sektörede dünya çapında liderlik elde edebilir

Renault Group CEO'su Luca de Meo konuyla ilgili açıklamasında otomotiv sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birisinin “karbon” başlığı altında olduğuna dikkat çekerek; “Geely gibi lider bir şirketle ortaklık kurarak ultra düşük emisyonlu içten yanmalı motorlar ve yüksek ekonomili hibrit teknolojileri geliştirme kabiliyetine ve uzmanlığına sahip yeni bir oyuncu geliştirmek gelecek için kilit önem taşıyor. HORSE Powertrain sayesinde Renault Group, işinin %80'inden fazlasını temsil eden bir sektörde dünya çapında liderlik elde edebilir. Birlikte, öncelikli faaliyetlerimizin içinde yer alan inovasyon ile karbondan arındırma zorluğunun üstesinden geleceğiz” dedi.

"Geely olarak bunun parçası olmaktan gurur duyuyoruz"

Geely Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eric Li ise şöyle açıklamasında “Sektörün önümüzdeki yıllarda net sıfır emisyona ulaşabilmesi için küresel sinerjiler, çoklu teknolojiler ve uzmanlık paylaşımı büyük önem taşıyor. Bu nedenle Renault Group ile ortaklığımızın bugün ticari gerçekliğe ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. HORSE Powertrain Limited, yarının otomotiv endüstrisinin talep ettiği düşük emisyonlu çözümleri sunacak portföye, ölçeğe ve kapasiteye sahip olacak. Bugünkü lansman, sürdürülebilir mobilite alanında yeni bir sayfa açıyor ve Geely olarak biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.