Renault’un yeni SUV’u Austral için ön sipariş başlıyor

Renault’un yeni SUV’u Austral’in ön sipariş dönemi 24 Nisan’da başlıyor. Daha sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye’de satışa sunulacak Yeni Austral’in fiyatı Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1.190.000 TL olarak belirlendi.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak 250.000 TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak. Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’e Haziran ayından itibaren sahip olacak.

Yeni Austral, 20 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi ve 564 cm2 OpenR Link bilgi-eğlence sistemiyle sürüş keyfinden ödün vermeden herkes için en iyi teknolojiyi içeriyor. Arka koltuk 16 cm geriye çekilerek segmentinde öne çıkan diz mesafesini sağlıyor. Yeni Austral'daki en yeni nesil Multi-Sense teknolojisinde bulunan 4 farklı sürüş modu ve kişiselleştirme seçenekleriyle her seyahat tamamen yeni bir deneyim anlamına geliyor.

Austral, güçlü ve verimli 160 bg 12V mild hybrid motoruyla yakıt tüketimini ve emisyonları azaltırken aynı zamanda günlük kullanım konforunu da destekliyor.