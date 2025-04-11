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Togg’un yeni sedanı T10F test sürüşünde görüntülendi

Togg'un yeni sedan modeli T10F, test sürüşleri sırasında görüntülendi. 600 kilometreye varan menzil sunması beklenen araç için ön talep sürecinin bu yıl başlaması planlanıyor.

Haber Merkezi
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Togg’un yeni sedanı T10F test sürüşünde görüntülendi
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Yıl içerisinde satışa sunulması beklenen ve 600 kilometre menzil sunacak Togg T10F, test sürüşü sırasında görüntülendi.

ABD CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda örtüsü kaldırılan T10F, ilk kez orada meraklılarına gösterildi.

Çevreci ve estetik yapısıyla öne çıkan model Gebze’de otobanda görüldü.

Otomobil gelişmiş teknolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

 T10F'nin özellikleri

T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

 Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

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