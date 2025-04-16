Türkiye’de ilk 3 ayda üretilen 352 bin 299 taşıtın 257 bin 212’si ihraç edildi

Otomotiv Sanayii Derneği'nin verilerine göre, 2025'in ilk üç ayında Türkiye'de toplam 352 bin 299 taşıt üretildi. Bu araçların 257 bin 212’si ise yurt dışına ihraç edildi. İhracatta önemli bir paya sahip olan Sakarya, yüzde 13,77’lik üretim oranıyla dikkat çekti. Kentte bu dönemde üretilen 59 bin 740 aracın yüzde 59,28’ine denk gelen 35 bin 419 adedi dış pazarlara gönderildi.

Üretilen her 10 araçtan 6’sının yurt dışına satıldığı “otomotiv kenti”nde, bu satışlarla ülke ekonomisine 1 milyar 17 milyon 774 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Sakarya’da ilk çeyrekte 59 binin üzerinde araç üretildi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilere ev sahipliği yapan Sakarya’da, yılın ilk üç ayında 50 bin 585 otomobil, 494 midibüs, 346 otobüs, 244 küçük kamyon, 34 kamyonet ve 8 bin 37 traktörden oluşan 59 bin 740 araç üretildi. Böylece kentte günde 664 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında yılın ilk 3 ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini sürdürürken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu. Toyota, bu dönemde Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında banttan indirdiği 50 bin 585 araçtan 32 bin 495’ini yurt dışına sattı.

Türkiye’nin savunma sanayisinde öncü şirketlerinden Otokar, aynı dönemde otobüs, midibüs, küçük kamyon ve kamyonetten 1118 araç üretti, 478’ini ihraç etti. Aynı dönemde 8 bin 37 traktör üreten TürkTraktör 2 bin 446’sını ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.