Perakendeciler fahiş kira artışlarıyla boğuşuyor: Kira zamları 15 kata kadar çıktı

Yüksek enflasyon ve artan maliyetler, hazır giyim ve perakende sektörünü derinden etkiliyor. Türkiye’nin köklü deri markalarından Desa’nın CEO’su Burak Çelet, sektörün karşı karşıya olduğu en büyük sorunların başında arz sıkıntısı ve aşırı kira artışlarının geldiğini söyledi.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’nın ‘Bizi büyük bir felaket bekliyor, 6 ay sonra ürün bulamayacağız’ açıklamalarına ‘çok doğru’ sözleriyle destek veren Çelet, çok fazla küçük üreticinin piyasadan çekildiğini söyledi.

Kira-ciro oranı yüzde 30’a kadar çıkıyor

Perakende tarafında ise 10 yılını dolduran mağazaların 3 ile 15 kat kira artışlarla karşılaştıklarını açıklayan Çelet, “Enflasyonun çok ötesinde. Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre Çelet, yüzde 12 olması gereken kira-ciro oranı yüzde 30’a kadar çıkıyor. Perakende bilançoları bozulmaya devam edecek” dedi.

Çelet, enflasyonla mücadele sürecinin uzamasının firmaları yorduğunu, birikimleri erittiğini aktardı. Bu dönemde cirodan çok kârlılığı korumaya çalıştıklarını açıklayan Çelet, ilk iki çeyrekteki marjları koruduklarını söyledi.

“Gelir dağılımındaki bozulma derinleşiyor"

Desa’nın premium segmente odaklandığını söyleyen Çelet, üst orta segmente hitap eden firmaların büyümesini sürdürdüğünü, alt segmentteki birçok markanın ise daralma yaşadığını ifade etti. Çelet, “Gelir dağılımındaki bozulma derinleşiyor. Dar gelirliler tüketmekte zorlanıyorlar. Bu sağlıklı bir durum değil. Yeni ekonomik programla beraber sıkıntılara çareler üretileceğini ümit ediyorum” dedi.

"Türkiye’deki yüksek faiz ortamında yatırım yapmak zorlaştı"

DESA CEO’su Burak Çelet, Türkiye’deki yüksek faiz ortamında yatırım yapmanın zorlaştığını vurgulayarak, maliyet baskıları nedeniyle tekstil firmalarının Mısır’a yöneldiğini ancak bunun sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

“Ya daha ucuza gidecek ya da daha katma değerli iş yapacaktık. Biz ikinci yolu seçtik” diye konuşan Çelet, İtalya’da lüks markalara üretim yaptıkları söyledi. Çelet, belli bir sermaye birikimine sahip ve uluslararası iş birlikleri kurabilen Türk firmalarının İtalya’da üretim tesisleri kurduğunu veya yerel şirketleri satın aldığını açıkladı.