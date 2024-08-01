155 mm obüs GÜRHAN hibrit güçle testlerden geçti

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE A.Ş.) tarafından hibrit tahrik sistemi ve milli yazılımlar ile donatılan 155 mm obüs GÜRHAN atışlı testleri başarıyla tamamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde uzun yıllardır görev yapan ve kara unsurlarının vurucu gücünü oluşturan Fırtına obüsleri, MKE A.Ş. ve Anzatsan Mühendislik A.Ş. tarafından yürütülen çalışma sonrası hibrit güç grubu ile donatılarak EFES 2024 tatbikatında görücüye çıkmıştı.

Dizel güç grubundan hibrit güç grubuna dönüşümü sonrası tasarım doğrulama testlerini başarıyla tamamlayan GÜRHAN, 23-25 Temmuz tarihlerinde Konya Karapınar’da gerçekleştirilen çalışma ve atış senaryolarında yüksek basınç ve maksimum menzil test atışlarını da başarıyla tamamladı.

Motor transmisyon sorunları nedeniyle yurt dışına bağımlı olduğumuz 155 mm Fırtına obüsü, tamamlanan çalışma ile yerli ve milli güç grubunun yanında yazılım ve mekanik sistemler ile geliştirilerek ihracata hazır hale getirildi.

Teknik özellikler

MKE öz kaynakları ile başlatılan, tasarım doğrulama ve atışlı test faaliyetlerini başarıyla tamamlayan GÜRHAN, tahrik sisteminin dizelden hibrite dönüşmesi sonrası sağlanan avantajlar ile silah sistemine ait teknik özellikler şu şekildedir;

-Yakıt tüketiminin düşük olması,

-Bakım maliyetinin düşük olması,

-Ekonomik ömrünün uzun olması,

-Bakım idame aralığının uzun olması,

-Bakım süresinin kısa olması,

-Motor değişim süresinin kısa olması,

-Transmisyon değişim süresinin kısa olması,

-Yedek parça yatırımının ekonomik olması,

-İşletme maliyetinin ekonomik olması,

-Hızlı ve çevik olması, yüksek enerjiye sahip olması,

-Lojistik zorlukları önemli oranda azaltması,

-Paletli araçların manevra ve çeviklik hususundaki zayıflıklarını ortadan kaldırması,

-Standardizasyon, can güvenliği, sürdürülebilirlik, caydırıcılık özelliklerine sahip olması,

-Kullanımının dizelden daha kolay, sürücü eğitiminin daha kısa olması,

Ses çıkarmaması ve termal iz bırakmaması nedeni ile ısı güdümlü roketler ile vurulma ihtimalinin dizel araçlara nispeten daha az olması.

Teknik Veriler

-Muharebe Ağırlığı: 49 ton

-Güç: 1300 HP

-Pil Paketi: 387 kWh

-Azami Hız: 60 km/saat

-Hızlanma (0-30 km/saat): 6 saniye

-Menzil (yüksüz): 500 km

-Menzil (muharebe ağırlığı): 300 km

-Yakıt Tüketimi (Yüksüz): 4.2 kWh/km

-Yakıt Tüketimi (muharebe ağırlığı): 7.3 kWh/km

-Yakıt Tüketimi (Jeneratör): 21 L/saat

-Depo Kapasitesi: 810 L

-Jeneratör Kapasitesi: 2 x 35 kW

-Dik Eğim: %60

-Yan Eğim: %30

-Hendek Geçişi: 1.7 m

-Sudan Geçme Derinliği: 1.5 m

-Dik Engel Yüksekliği: 0.6 m

-Şarj Süresi: 4 saat