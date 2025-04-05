Almanya, dolanan mühimmat talep etti

Defence Turk'ten alınan bilgilere göre, bölgede artan jeopolitik gerginlik nedeniyle Almanya, ordusunu ilk kez dolanan mühimmatlarla donatmaya hazırlanıyor. Reuters’a konuşan 2 Almanya Savunma Bakanlığı kaynağı, dolanan mühimmatların ilk partisi için iki şirketle sözleşmelerin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Söz konusu insansız hava araçları önümüzdeki aylarda Alman ordusu, donanması ve hava kuvvetleri tarafından test edilecek. Kaynaklar ayrıca Berlin’in yıl sonuna kadar daha büyük bir kamikaze İHA stoğu için daha uzun vadeli sözleşmeler imzalamayı planladığını belirtti. Artan ilgiye rağmen Almanya, muhafazakar savunma duruşu ve otonom platformların kullanımıyla ilgili etik kaygılar nedeniyle, henüz dolanma mühimmatlarını ordusuna tam olarak entegre etmedi.

Dolanan mühimmat ve kamikaze İHA nedir?

Dolanan mühimmatlar ve kamikaze İHA’lar, hedef bölge üzerinde dolaşıp, çarpma anında kendini imha eden veya patlayan tek yönlü saldırı amaçlı insansız hava araçlarıdır. Bu mühimmatlar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşında hayati önem taşıyarak , her iki tarafın da yüksek değerli hedefleri hassasiyetle vurabilmesini ve düşman operasyonlarını aksatabilmesini sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan kaynaklardan biri, bu durumu örnek göstererek, “İnsansız hava araçlarının kullanımı ve insansız hava araçlarına karşı savunma, askerlerimizin modern savaş alanında hayatta kalması için hayati önem taşıyor. Bu, Ukrayna’da öğrendiğimiz bir şey.” ifadelerini kullanmakta.

Kaynak ayrıca, modern savaşın hızla değişen yapısı göz önüne alındığında, her Alman askerinin insansız hava araçlarını kullanmak üzere eğitilmesi gerektiğini vurguladı. Dolanan mühimmatlara ilişkin ilk sözleşmelerin eğitim amaçlı sınırlı sayıda olacağı ve kısa sürede daha büyük siparişlerin verilmesinin beklendiği bildiriliyor.