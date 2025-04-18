Alman Handelsblatt: Türkiye'ye Eurofighter satışı veto edildi!

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın 17 Nisan tarihli haberine göre, Berlin yönetimi bu kararı, Türkiye’deki son siyasi gelişmelere ve özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dayandırdı.

Haberde, Alman hükümetinin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını “Türk demokrasisine yönelik bir saldırı” olarak değerlendirdiği ve bu nedenle satış sürecinin durdurulduğu aktarıldı.

Yaşar Güler, Almanya’nın satışa onay verdiğini duyurmuştu

Türkiye, ABD’den talep ettiği F-16 savaş uçaklarının satışında yaşanan belirsizlikler nedeniyle rotasını Eurofighter Typhoon’a çevirmişti. Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya’nın ortak üretimi olan bu savaş uçağı için Ankara ile teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti. Satışa Birleşik Krallık ve İspanya olumlu yaklaşırken, Almanya ise başından itibaren temkinli bir tutum sergiliyordu.

Fakat Handelsblatt’a göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı temasların ardından Berlin yönetimi, ihracata yeşil ışık yakmaya başlamıştı. Türk Savunma Bakanı Yaşar Güler de 2024 yılı sonunda yaptığı açıklamada, Almanya’nın satışa onay verdiğini duyurmuştu.

Handelsblatt’ın haberine göre, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Berlin yönetiminin tutumunda değişiklik yaşandı. Alman hükümeti bu durumu demokratik ilkelere aykırı buldu ve mevcut koşullarda savaş uçağı satışının mümkün olmadığını belirtti. Haberde, Almanya’nın "bu siyasi ortamda Türkiye’ye savaş uçağı satmanın ne siyasi ne de ahlaki açıdan kabul edilebilir olduğu" yönünde görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Alman savunma çevreleri, daha önce uzun süre yürütülen görüşmelerin boşa çıktığını ve Almanya’nın bu kararının Türkiye’ye yönelik güvenin sarsılmasından kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin Eurofighter ile hedefi

Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağına ilgisi, ABD ile yaşanan F-35 krizinin ardından gündeme geldi. Ankara, bu alımla Türk Hava Kuvvetleri’nin modernizasyonunu sağlamayı ve yerli savaş uçağı KAAN devreye girene kadar oluşacak kapasite açığını kapatmayı hedefliyordu. Planlanan alım, 40 adet Eurofighter Typhoon uçağını içeriyor ve hava kuvvetlerinin filosunu yenilemeyi amaçlıyordu. Ancak Almanya’nın ihracat onayını vermemesi, bu süreci belirsiz bir noktaya taşıdı.