Bakır fiyatları anlaşma umuduyla yükseldi

Şanghay'da bakır, ABD Başkanı Donald Trump'ın olası bir anlaşmaya dair iyimserliğini dile getirmesinin ardından ABD ve Çin arasındaki kısasa kısas gümrük vergisi artışlarına olası son verilmesinin gündeme gelmesiyle yükseldi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en çok işlem gören bakır kontratı, TSİ 06.55'te yüzde 0,3 artışla 76.040 yuan/tona (10.421,58 dolar) çıktı.

Londra Metal Borsası Kutsal Cuma tatili nedeniyle kapalı.

Dün Trump, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini arttırma niyetinde olmadığının sinyalini verdi.

ABD, Pekin'in karşı önlemlerine yanıt olarak Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi oranlarını artırıyor ve Beyaz Saray'ın son bilgi notunda Çin'in yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz hafta Çin, “gümrük vergileriyle oynanan bir sayı oyununa” “yanıt vermeyeceğini” söyleyerek genel oranların daha fazla yükselmeyeceğini ima etti.

Trump, gümrük vergilerinin uygulanmasından bu yana Çin ile temas halinde olduklarını söyledi ve bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

Bu arada, Çin Merkez Bankası 7 günlük ters repo anlaşmaları yoluyla yüzde 1,5'ten 250,5 milyar yuan pompaladı.

Ülkenin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, mart ayında ülkenin rafine bakır üretimi yıllık yüzde 8,6 artışla 1,25 milyon tona yükseldi.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,2 artışla 19.670 yuan/tondan, çinko yüzde 0,4 artışla 22.055 yuan/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 125.530 yuan/tondan, kurşun yüzde 1 artışla 16.890 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,3 düşüşle 256.040 yuan/tondan işlem gördü.