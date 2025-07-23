Almanya’dan resmi açıklama geldi: Eurofighter satışına onay verildi

Almanya'nın Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışıyla ilgili onay verdiği bildirildi.

Alman hükümetinden talebe olumlu yanıt

Hükümet Sözcüsü Kornelius, "Alman hükümetinin, sanayiden gelen bir ön talebe olumlu yanıt verdiğini teyit edebilirim. Savunma Bakanlığı da bunu Türk hükümetine iletti." dedi.

Friedrich Merz, Miçotakis ile görüşecek

Sözcü Kornelius, ayrıca konuyla ilgili Başbakan Friedrich Merz’in Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme yaptığını da doğruladı ancak görüşmenin zamanı ve içeriği konusunda bilgi vermedi.

Eurofighter Typhoon konsorsiyum tarafından üretiliyor

Avrupa'nın ortak geliştirdiği 4.5 nesil çok maksatlı savaş uçağı Eurofighter Typhoon, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'yı da içeren konsorsiyum tarafından üretiliyor.