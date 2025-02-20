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ASELSAN’ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı test başarıyla tamamlandı

ASELSAN’IN ürün gamına GÖKTAN Sistemi eklendi. GÖKTAN Projesinde atışlı testin başarıyla tamamlandığı duyuruldu. GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Haber Merkezi
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ASELSAN’ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı test başarıyla tamamlandı
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ASELSAN’ın GÖKTAN Projesinde atışlı test faaliyeti başarıyla tamamlandı.

GÖKTAN Sistemi ile hava platformlarından atılan TOLUN Mühimmatına karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılmış oldu.

ASELSAN’IN ürün gamına GÖKTAN Sistemi eklendi. GÖKTAN’ın 18 Şubat’ta gerçekleştirilen atışında ASELSAN’ın TOLUN Mühimmatı belirlenen hedefe tam isabetle ulaştı.

Hedefe tam isabet

GÖKTAN Projesi ile TOLUN’a roket motoru entegrasyonu, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri ile görev planlama ve atış bilgilerinin işletimi sağlandı. Test faaliyetinde roket motorundan ayrılma sonrası TOLUN’un kanatlarını açarak belirlenen hedefe ulaşması sağlandı.

Kritik hedeflerin platform bağımsız önlenmesine yönelik oluşturulan GÖKTAN, ASELSAN ana yükleniciliğinde, DELTA-V iş birliği ile gerçekleştirildi.

Yol noktası tanımlamanın yanı sıra merkezi ve bağımsız kullanım yeteneği bulunan GÖKTAN, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Eğik atış yapabilen GÖKTAN’ın çoklu angajman ve ardışık ateşleme özelliğini bulunuyor.

"GÖKTAN ile sahada fark yaratacağız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN’ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı testin başarıyla tamamlanmasını değerlendirerek, "TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı" ifadesini kullandı.

Görgün, sosyal medya hesabından, ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'ndeki test sürecine ilişkin paylaşım yaptı. 

GÖKTAN ile "gök vatan"a oyun değiştiren milli teknoloji imzası atıldığını belirten Görgün, ASELSAN'ın GÖKTAN Projesi'nde atışlı testin başarıyla tamamlandığını aktardı. 

Proje kapsamındaki TOLUN mühimmatının niteliğine ilişkin bilgi veren Görgün, şunları kaydetti:

"DeltaV roketi ile fırlatılan TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı. Bu zamana kadar hava platformlarından atılan ve başarısını defalarca kanıtlamış TOLUN mühimmatı, karadan-karaya vuruş yeteneğini de kazanmış oldu. GÖKTAN'ın sahada önemli bir fark yaratacağına eminiz. Tüm mühendislerimizi tebrik ediyoruz. Savunma sanayimizin güç birliğiyle başarıdan başarıya koşmaya devam edeceğiz."

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