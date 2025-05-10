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ATMACA hedefi darmadağın etti! İşte TCG Kınalıada’dan nefes kesen atış

ATMACA mermisi, TCG Kınalıada’dan hedefe kilitlendi. MSB’nin paylaştığı atış anlarına ait görüntüler nefes keserken, hedef yerle bir oldu. ATMACA'nın kullanıldığı DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı milli savunma sanayiinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Merkezi
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ATMACA hedefi darmadağın etti! İşte TCG Kınalıada’dan nefes kesen atış
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "ATMACA Güdümlü Mermisi"nin TCG Kınalıada'dan başarılı şekilde atıldığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Mavi Vatan'da bir ilk

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan’da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada'dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti." ifadeleri kullanıldı.

ATMACA Füzesi, TCG Kınalıada’dan hedefe kilitlendi

Paylaşımda, merminin TCG Kınalıada'dan atıldığı ve hedefi başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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