Birleşik Krallık’a AH-64E helikopteri teslim edildi

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Boeing’in Birleşik Krallık Ordusu’na 3 adet AH-64E Apache taarruz helikopterini teslim ettiği açıklandı. Teslim alınan helikopterler, şu anda kabul kontrollerinden geçtikleri Wattisham Uçuş İstasyonu’ndaki 656. Filo’ya teslim edildi. Bu son teslimat ile birlikte Birleşik Krallık’ın AH-64E Apache helikopterlerinin sayısı 41’e çıktı. Hedeflenen helikopter sayısı ise 50.

Birleşik Krallık’a ilk 2 helikopter 26 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen törenle teslim edilmişti. O yıldan itibaren devam edilen teslimatların 2024 yılında tamamlanması bekleniyor. İlk operasyonel kapasiteye Mayıs 2023’te ulaşan AH-64E Apache taarruz helikopterinin 2026 yılına kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşması öngörülüyor. Helikopterler, İngiltere’deki ” Iron Titan” ve Finlandiya ve Estonya’daki” Swift Response” Tatbikatı dahil olmak üzere çeşitli askeri tatbikatlarda kullanıldı. Yeni filoyu desteklemek için Boeing Defence UK, uzun vadeli eğitim ve destek hizmetleri sağlamak üzere 20 yıllık bir sözleşme imzaladı. Bu destek hizmeti, bakım ve mühendislik desteği, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi ve uçuş ekibi ve yer ekibi için eğitim gibi alanları kapsayacak.

Bu filo, 2001 yılından beri faaliyet gösteren ve bu yıl emekliye ayrılana kadar Birleşik Krallık Ordusu’nda hizmet veren Apache Mk1 helikopterlerinin yerini alıyor. AH-64E Apache Guardian, 1970’lerde Hughes Helicopters’da ortaya çıkan bir platformun yükseltilmiş bir versiyonudur. AH-64E, modern askeri operasyonların taleplerini karşılamak için hız, manevra kabiliyeti ve aviyonikte çok sayıda iyileştirme içeren bu platformun en son evrimini temsil etmektedir.

Başlangıçta AH-64D Block III olarak adlandırılan ve Eylül 2012’de adı değiştirilen AH-64E Apache modeli, önceki versiyonlara göre birkaç önemli yükseltme içeriyor. Bu iyileştirmeler daha güçlü GE T700-GE-701D turboşaft motorları, kompozit ana rotor kanatları, iyileştirilmiş bir rotor tahrik sistemi ve gelişmiş aviyonikleri kapsıyor. Helikopterin açık sistem mimarisi ve gelecekteki teknolojik yükseltmeleri diğer askeri sistemler ile olan uyumluluğunu kolaylaştırıyor.