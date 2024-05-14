CANİK TTI Combat Türkiye'ye geliyor

CANİK, ABD ve Avrupa'da lansmanını yaptığı yeni özel tasarım silahı CANİK TTI Combat'ı Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

John Wick filmi başta olmak üzere, birçok filmde eğitmenlik yapan ve dünyanın önemli silah tasarımcılarından biri olarak gösterilen Taran Tactical Innovations'un kurucusu Taran Butler'in işbirliğiyle tasarlanan CANİK TTI Combat'ın önümüzdeki dönemde Hollywood filmlerinde de tercih edilmesi bekleniyor.

Önce yurt dışı, şimdi Türkiye

İlk olarak ocak ayında ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen SHOT Show'da tanıtılan TTI Combat'ın Avrupa lansmanı ise IWA OutdoorClassics'te gerçekleştirildi.

ABD'de düzenlenen lansman sonrasında kısa sürede 20 binden fazla satışı yapılan TTI Combat, benzer başarıyı Avrupa'da da gösterdi.

"Dünyada gösterilen ilgiden memnunuz"

İhracat alanında katma değerli ürünlerle Türkiye'nin başarısına katkı sunmaya devam ettiklerini ifade eden CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "2 yıldır üzerinde çalıştığımız TTI Combat projemizin dünyada gördüğü ilgiden son derece memnunuz. CANiK TTI Combat ile özel tasarım tabancalar pazarında üst segmentte yer alan bir markanın performansını, üstün teknoloji, kalite ve yüksek üretim kapasitemizle bir araya getirdik. Bu proje ile, TTI tasarımını içeren bir ürünü CANiK markası ile bütünleştirip Amerika hariç pazarlarda da erişilebilir bir hale getirerek daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı sunuyoruz. Dünya lansmanlarının ardından ülkemizde de satışa sunulması ile TTI Combat’ın ülkemizin atıcılarının da ulaşımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.