CANiK’in orta kalibre topunu İngiliz Özel Kuvvetleri tanıtıyor

HAKAN GÜLDAĞ

Türk savunma sanayii, İngiltere’de düzenlenen, alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı’na (DSEI 2023) yaklaşık 30 şirketle katıldı. İngiltere’nin başkenti Londra’daki ExCeL Fuar Merkezi’nde hükümetler, silahlı kuvvetler ve endüstri temsilcilerini bir araya getiren fuara dünyanın birçok ülkesinden tedarikçi katıldı. Dünyanın en büyük uluslararası savunma ve güvenlik teknoloji fuarlarından olan ve bu yıl 22’nci kez düzenlenen DSEI 2023’te, savunma ve havacılık sanayiine yönelik en son çözüm ve sistemler sergilendi.

İki yılda bir düzenlenen fuara, Türk savunma sanayii şirketleri de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği desteğiyle katılım sağladı. Fuarda, aralarında ASELSAN, BMC, CES Kompozit, HAVELSAN, Kale Arge, MKE AŞ, Nurol Makina, REPKON, Roketsan, CANiK, Sarsılmaz, TAIS’in bulunduğu yaklaşık 30 Türk şirketi, ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş fuara katılarak, Türk savunma sanayii şirketlerinin stantlarını ziyaret etti.

Dünyanın en büyük 6'ncı hafif silah üreticisi

DSEI 2023’te yerini alan dünyanın en büyük 6’ncı hafif silah üreticisi CANiK, geçtiğimiz yıl satın aldığı orta kalibre top üreticisi İngiliz şirketi AEI Systems’in geliştirdiği en yeni ürünlerini fuarda sergiledi. Ayrıca Milli uçaksavarımızın en hızlı ve en yeni üyesi CANiK M3 ve grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi, İngiltere’de dünyaya tanıtıldı. CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında katma değerli ürünlerimizle, ülkemizin güçlü bir geleceğe taşınmasına katkı sağladığımız için mutluyuz. Bugün Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre; ateşli silahlar kategorisinde ihracat şampiyonuyuz. Küresel pazarın en büyük 6’ncı hafif silah üretici firması olarak üretimimizin yüzde 95’ini 70 ülkeye ihraç ediyoruz.” dedi.

“Orta kalibre toplar kritik önem kazandı”

Şu an Türkiye’de 450 bin tabanca, 5 bin makineli tüfek ve 250 uzaktan kumandalı kule kapasitesine ulaştıklarını söyleyen Aral, 5 sene içerisinde tüm grup şirketlerinde toplam 350 milyon doların üzerinde satış hedeflediklerini söyledi. Firma olarak bu yıl ciroda yüzde 50’nin üzerinde büyüme sağladıklarını belirten Aral, 2022’de 95 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu tutarın da yaklaşık 140-145 milyon dolara çıkacağını kaydetti.

İngiliz Özel Kuvvetleri CANiK sistemi ile deneme yaptı

CANiK’in 30 milimetre silah sistemi ve kulesi, fuarda HIPPO Multipower firmasının insansız tekerlekli taşıyıcı aracı üzerinde sergilendi. Cahit Utku Aral, HIPPO’nun insansız araçlarda bu kule ve silahı kullanarak İngiliz Özel Kuvvetleri ile denemeler yapıp tamamladığını belirterek, “Bu silahın denemelerini yaptılar ve çok da etkin oldu. HIPPO’nun standında İngiliz Özel Kuvvetleri de bulunuyor. Bu ürünün kalifikasyonunu yaptıkları için üst rütbeli ziyaretçilere platformu, silahı ve nasıl denediklerini anlatıyor. Bu sistemin envantere nasıl kazandırılacağına yönelik sunumlar yapıyorlar. Bu çok önemli bizim adımıza” dedi.

İngiltere’de üretim ve montaj sürecek

AEI Systems’ın, orta kalibre toplarda bir marka olmayı sürdüreceğini belirten Cahit Utku Aral, “AEI Systems’ın Birleşik Krallık’taki tesislerinde geliştirme, üretim ve montaj faaliyetleri artarak devam edecek. Üretim faaliyetleri ise özellikle ‘Made in UK’ ibaresinin kullanılmasını sağlayacak ölçüde, AEI Systems ve Birleşik Krallık’taki ekosistem bünyesinde gerçekleştirilecek. 5 sene sonunda orta kalibre top satış cirosunun yıllık 100 milyon doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz. AEI Systems operasyonuna şirket iştiraklerimizden UNIROBOTICS de destek verecek. UNIROBOTICS orta kalibre topların ihtiyacı olan yüksek teknoloji, yenilikçi ve rekabetçi silah kulesi entegrasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümlerin ilk meyvesi ise UNIROBOTICS’in 30x113 mm top ile donatılan TRAKON 30 kulesidir. 30x113mm top; çok çeşitli mühimmatı atma özelliği ve düşük geri tepmesi sayesinde 4x4 kara araçları ve ufak botlar dahil tüm platformlara ister uzaktan kumandalı ister operatör kumandalı mesnetler ile entegre edilebilmektedir. 30x113 mm topların kara ve deniz araçlarında kullanımı son yıllarda giderek artsa da bu silahlar uzun süredir döner ve sabit kanatlı hava araçlarının temel silahını teşkil etmekte olup, özellikle yüksek infilaklı mühimmat atma kabiliyeti ile önemli bir güç çarpanı haline gelmektedir” dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ADA’DA GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

ASELSAN

GÖKKUBBE ve KORKUT ilk kez uluslararası arenada

ASELSAN GÖKKUBBE ve KORKUT ürünlerini ilk kez uluslararası bir fuarda sergiledi. ASELSAN tarafından geliştirilen her türlü hava savunma sistemi ile sensöre ev sahipliği yapabilecek GÖKKUBBE, ihtiyaca göre farklı konfigüre edilebiliyor. ASELSAN, KORKUT ile de hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin C-RAM ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

ROKETSAN

İhracatta ortalama kg fiyatımız 3 bin dolar

Roketsan Strateji Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, Türkiye’nin son dönemdeki yatırımlarla anahtar teslim “savaş yönetim sistemleri” sunabilir duruma geldiğine dikkat çekti. Kurtuluş, “5,5 milyar doların üzerinde ihracata kesin gözüyle bakıyoruz. 6 milyar doları zorlarız” dedi. Yeni sistemler üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdıklarını anlatan Kurtuluş, “Lazer sistemleri üzerine tüm dünyada çalışmalar artmış durumda. Türkiye’de bu alanda yetkin firmalarla işbirliği geliştiriyoruz. Bu sistemleri iki ülkeye deneme için gönderdik. Bunlar tamamen Türk mühendislik sistemlerinin başarısıdır. Ermaksan ile geliştirdiğimiz sistem önemli bir başarıya imza atacak. Savunma sanayii ihracatta ortalama kilogram fiyatı 60 dolar. Roketsan’ın ortalaması 3 bin dolar. Tek rakibimiz mücevher ihracatçıları” diye konuştu. Türkiye’nin savunma sanayii kendi ihtiyacını karşıladığı gibi ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 125’e ulaştığını vurgulayan Kurtuluş, malzeme geliştirmenin teknoloji geliştirmeyi de kolaylaştırdığını kaydetti.

HAVELSAN

ÇAKA S-KUSV deniz savaşlarını yeniden tanımlayacak

Deniz savunma teknolojisinde faaliyet gösteren HAVELSAN'ın yeni ürünü ÇAKA S-KUSV deniz savaşlarında angajman kurallarını yeniden tanımlamak üzere tasarlanmış yeni nesil bir deniz teknolojisi. Hem su üstünde hem de su altında görev yapabilen platform yüzey hedeflerine karşı gizli, güçlü saldırılara imkan kılan Erişim Önleme ve Alan Engelleme (A2AD) görevlerinde deniz yeteneklerini artırıyor.