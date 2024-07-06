Çin, ABD savaş uçaklarının replikalarını kullanıyor

Interesting Engineering tarafından paylaşılan habere göre Çin, F-35 ve F-22 savaş uçaklarının replikalarını tatbikatlarda kullanıyor. Kamuya açık uydu görüntülerinde görüldüğü üzere Çin, Kuzeybatı Çin’deki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Taklamakan Çölü’ndeki Qakilik’te model havaalanına park edilmiş olan Lockheed Martin yapımı F-35 ve F-22 savaş uçaklarının maketlerini hedef tatbikatı için kullanıyor.

Bölgede P-8A Poseidon ve U-2 keşif uçaklarının maketleri de var

Bölgede ayrıca P-8A Poseidon ve U-2 keşif uçaklarının maketleri de bulunuyor. Maket uçağını gösteren uydu görüntüsü, 19 Nisan 2024’te Planet Labs PBC tarafından çekildi ve Business Insider tarafından paylaşıldı. Bulgarian Military tarafından yapılan habere göre görüntülerde sahte uçakların hedef alındığı ve imha edildiği alanlar açıkça görülmekte. Bazı fotoğraflarda, Çin Hava Kuvvetleri’nin tatbikat saldırılarının bu modellere önemli hasar verdiği açıkça görülürken, diğerleri kısmi yıkım gösteriyor. Bu çöl bölgesinde yaklaşık 30 adet maketin inşa edildiği ifade edilmekte.

Açık kaynaklı istihbarat analisti ve düşünce kuruluşu American Enterprise Institute’da çalışan Brady Africk, sahte uçakların Çin tarafından üretilen diğer maketler gibi eğitim amaçlı olarak hedef alındığını belirtmekte. Düşman varlıklarının maketlerini oluşturmak, Çin’in onları nasıl etkisiz hale getireceğini belirlemek için tercih ettiği stratejilerden biri gibi görünüyor. Çin daha önce füze hedefleri olarak kullanmak üzere Amerikan savaş gemilerinin de taklitlerini inşa etmişti.

İlgili maketler tespit edildiğinde, uydu görüntüleri bir ABD Donanması uçak gemisi ve muhrip refakatçisini gösteriyordu. Çöldeki bir demiryolu hattının yakınında çekilen bu görüntüler, maketlerin taşınabileceğini gösteriyor. Tatbikatlar için bir ABD savaş gemisi modelinin kullanılması, Pekin’in ABD’yi birincil düşmanı olarak görmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor. Ancak uydu görüntülerinin çözünürlüğü göz önüne alındığında, maketlerdeki ayrıntı düzeyi belirsiz. Bu hedeflerin, “uçak gemisi katili” olarak kabul edilen Çin’in yeni Dong-Feng DF-21D kara tabanlı balistik füzesini test etmek için olduğu tahmin ediliyordu.

Pekin ve Tayvan arasında yüksek gerginlik

Bu yılın başlarında Çin, başkanlık ofisi ve diğer hükümet tesisleri de dahil olmak üzere Tayvan’ın başkentindeki önemli bir alanın bir replikasını da inşa etti. Maketlerin kullanımı hala belirsiz olsa da, bu hareket PLA’nın ada ülkesine tam ölçekli bir işgal için hazırlandığına dair endişeleri artırdı. Pekin, Tayvan’ı yeniden birleşmeye zorlamak için etrafındaki askeri faaliyetlerini önemli ölçüde artırdığından, iki ülke arasında gerginlik yüksek seyrediyor.