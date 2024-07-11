İtalya’dan Rheinmetall’e 20 milyar euroluk rekor sipariş

Reuters tarafından yapılan habere göre İtalyan savunma grubu Leonardo ve Alman rakibi Rheinmetall, tanklar ve diğer kara savunma sistemleri üretmek için bir ortak girişim kurmak üzere anlaştı. Ortak açıklamada, İtalya merkezli olacak %50-50 ortaklığın ilk hedefinin, İtalyan Ordusu için ana muharebe tankı ve zırhlı muharebe aracı geliştirmek olduğu belirtildi. Ortak açıklamada; nihai montaj hatları, homologasyon testleri, teslimat faaliyetleri ve lojistik desteğin İtalya’da yer alacağı ve bu çalışmaların yapılan işlerin %60’ını oluşturacağı ifade edildi.

Alman basınının önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt tarafından yapılan haberde ise İtalyan hükümetinin Rheinmetall’den yüzlerce tank satın almayı planladığı belirtildi. Bu anlaşma, Rheinmetall’in bugüne kadarki en büyük siparişi olması ihtimalinde ve gelecek 15 yıl içinde yaklaşık 20 milyar euro değerinde olması bekleniyor.

Leonardo’nun CEO’su Roberto Cingolani, anlaşma ile ilgili olarak: “Leonardo ve Rheinmetall arasındaki teknoloji ve endüstriyel sinerjiler, son teknoloji ana muharebe tankları ve muharebe araçları geliştirmek için benzersiz bir fırsat” dedi. Rheinmetall CEO’su Armin Papperger ise “Bu anlaşmayı, Avrupa savunma alanının yaratılmasına temel bir katkı olarak görüyoruz,” dedi. Papperger, şirketlerin “Avrupa’da ve Avrupa için yeni nesil son teknoloji muharebe araçlarına kapı açmayı” amaçladığını belirtti.

Rheinmetall, 10 milyar euro rekor satış hedefliyor

Rheinmetall, Ukrayna’daki savaşa yanıt olarak Avrupa’da artan savunma harcamaları nedeniyle bu yıl 10 milyar euro rekor satış hedefliyor. Handelsblatt’a göre, İtalya en az 350 adet Lynx zırhlı muharebe aracı ve 15 yıl içinde 200’den fazla Panther ana muharebe tankı almayı planlıyor. Rheinmetall, bu rapor hakkında yorum yapması istendiğinde, uygun bir zamanda açıklama yapacağını söyledi.