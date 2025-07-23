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Türkiye’nin Çelik Kubbesi’ne ASELSAN’dan 5 yeni sistem!

ASELSAN'ın Türkiye’nin Çelik Kubbe'ye güç katacak 5 yeni ürünü ilk kez tanıtıldı. Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan isimli yeni sistemler Türkiye’ye güç katacak.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin Çelik Kubbesi’ne ASELSAN’dan 5 yeni sistem!
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ASELSAN’ın "Oyun değiştirici harp sistemleri" lansmanında 5 yeni ürününün ilk kez tanıtıldı.

Çelik Kubbe sistemini güç katacak ürünlerin isimleri Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan olarak isimlendirildi.

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Yüzde 100 yerli ve milli

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan'ın  yüzde 100 yerli ve milli olduğunu vurguladı.  

Gökten "Bizim için gurur dolu bir gün. Aslında muharebe sahasındaki değişiklikler çerçevesinde biz de yeni konseptler geliştiriyoruz. Bugün Çelik Kubbe'nin yeni bir katmanını sizlerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Gökten, Ejderha sisteminin elektromanyetik tehditleri, kamikaze drone'ları geleneksel yöntemlerle değil yeni bir anlayışla bertaraf ettiğini vurguladı. 

Yeni sistemler hakkında konuşan Ahmet Akyol 5 yeni sistemi kısaca tanıttı. 

GÖKTAN

Karadan karaya atılan, yüksek hassasiyete sahip güdümlü mühimmat sistemi. Hedefleri nokta atışıyla vurmak üzere geliştirildi.

EJDERHA 

Yüksek teknolojiye sahip elektromanyetik dron önleyici. Özellikle mini ve mikro dron tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor.

KORAL 200

Elektronik harp sistemi. Düşman radarlarını kör ederek, hava araçlarının güvenli biçimde görev yapmasını sağlıyor. Türkiye’nin elektronik savaş kabiliyetini ileri seviyeye taşıyor.

Düşman hava savunma sistemlerinin radarlarını kör ediyor. Yaşanan saha deneyimleri sonrası geliştirilmiş bir yeni sistem. 

GÜRZ

İnsansız hava savunma sistemi. Otonom yapısıyla hava tehditlerine karşı hızlı ve etkin müdahale imkanı sunuyor.

TURAN

Yüksek hızlı ve kesintisiz iletişim sağlayan gelişmiş bir haberleşme omurgası. “Çelik kubbe” konseptinin temel yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor.

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