Türkiye’nin millî savaş uçağı KAAN yerli motora geçiyor

Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla geliştirilen savaş uçağı KAAN’ın, yerli motorla gerçekleştireceği ilk uçuşun tarihi netleşti. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve şimdiye kadar Türkiye’nin ürettiği en yüksek itki gücüne sahip olacak turbofan motor TF35000’in ilk testlerinin 2026 yılında yapılacağı açıklandı.

KAAN’a entegrasyonun 2032’den itibaren gerçekleşmesi planlanıyor

TF35000 motorunun test sürenin başarılı olması hâlinde KAAN’a entegrasyonunun ise 2032 yılında gerçekleştirileceği müjdelendi. TUSAŞ Dergisi’nde yer alan bilgilerde “TEl tarafından geliştirilen Türkiye’nin en yüksek itki gücüne sahip yerli ve millî turbofan motoru TF35000’nin ise erken testlerinin 2026 yılında yapılması ve KAAN’a entegrasyonun 2032’den itibaren gerçekleşmesi planlanıyor” denildi.

Endonezya ile 48 adetlik bir sipariş imza altına alınmıştı

Diğer taraftan, millî muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesinin ardından, 2030’lu yılların başında envantere girmesi planlanıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde KAAN’ın ilk yurt dışı satışı da gerçekleşmiş ve Endonezya ile 48 adetlik bir sipariş imza altına alınmıştı.