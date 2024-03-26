Sigorta şirketlerinin prim üretimi iki ayda yüzde 98,5 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üyelerinin 2024 yılı Ocak-Şubat dönemine ilişkin verilerini paylaştı.

Buna göre, sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98,5 arttı ve prim üretimi 131 milyar 245 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 66 milyar 114,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 117,3 milyar TL olan bölümü hayat dışı, 13,9 milyar TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 89,4 olurken, hayat sigortasında yüzde 10,6 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 89,2, hayat sigortalarının payı yüzde 10,8 seviyesindeydi.

Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık yüzde 98,8 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 95,7 oldu. Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 19,0, hayatta yüzde 17,1 ve toplamda yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Şubat sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,5 artışla 6 milyar 928,8 milyon TL'ye ulaştı.