Sigorta şirketlerinin prim üretimi yüzde 123,4 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin prim üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, TSB’ye üye şirketlerin toplam prim üretimi eylül sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,4 artışla 328,2 milyar TL oldu.

TSB'nin verilerine göre, aynı dönemde Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122,2 artış ile 16,4 milyar TL olarak gerçekleşti.