Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası tebliğiyle ilgili açıklama

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin SEDDK'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ile KOBİ’lere destek olmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla uygulamaya aldığımız Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi ile KOBİ'lerin Ticari Faaliyetlerine Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına, sektörde bilinen adıyla DDAS’a, ek olarak 'KOBİ'lere Finansman Sağlanmasına Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası', sigortacılık ve bankacılık sektörüne kazandırılmıştır. 2019 yılından bu yana KOBİ’lerin ticari alacaklarını güvence altına almak suretiyle alacak riskinden uzaklaşıp ticari faaliyetlerine daha iyi odaklanmalarını sağlıyoruz. Şimdi ise Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine eklediğimiz yeni ürün ile KOBİ’lerin faaliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları krediye ulaşımlarını kolaylaştırıyoruz."

Bahsi geçen her iki ürünün de 2021 yılında kurdukları Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından sunulacağı aktarılan açıklamada, Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nde sunulan ürünler ile KOBİ’lerin ticari hayatta finansal olarak daha güçlü şekilde yer almasının hedeflendiği bildirildi.