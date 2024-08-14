Yapay zeka, sigortada suistimalleri önleyecek: Milyarlarca dolarlık tasarruf sağlanacak

Sigortacılık sektöründe yapay zekanın sunduğu olanakların, çeşitli alanlarda öne çıktığını aktararak, müşteri hizmetlerinden operasyonel süreçlere kadar geniş bir yelpazede önemli fayda sağlandığını belirten Kılıç, "Yapay zeka temelli yöntemler, büyük veri analizi ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak daha geniş ve derinlemesine bir veri setini analiz edebilir. Bu yöntemler, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek, daha karmaşık ilişkileri ve gizli kalıpları tanıyabilir. Örneğin sosyal medya verileri, IoT cihazlarından gelen bilgiler ve çevresel veriler gibi çeşitli kaynaklardan veri toplayarak daha doğru ve kapsamlı risk değerlendirmeleri yapabilir" dedi.

Yapay zekanın, müşteri davranışlarını analiz ederek müşteri kaybını önlemeye ve çapraz satış fırsatlarını belirlemeye de yardımcı olduğuna değinen Kılıç, yapay zeka tabanlı öngörücü analitiğin, müşteri kaybını azaltabilirken, çapraz satış gelirlerini artırabildiğini ve müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara daha uygun teklifler sunabildiğini aktardı.

"Suistimalleri önleyerek büyük ölçüde maliyetleri düşürmek mümkün"

Yapay zekanın, hasar taleplerinin doğruluğunu ve geçerliliğini hızla analiz edebildiğine işaret eden Kılıç, "Yapay zekanın sahte hasar taleplerini tespit etme oranı böylelikle ciddi oranda artıyor. Bu da her yıl milyarlarca dolarlık tasarruf anlamına geliyor. Yani, suistimalleri önleyerek büyük ölçüde maliyetleri de düşürmek mümkün oluyor" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka teknolojilerini doğru ve etkin kullananların sürdürülebilir büyüme ve başarıyı da elde ederek rekabette kazanan taraf olacaklarını savunan Kılıç, teknolojinin sigorta sektöründe müşteri deneyimini iyileştirip, operasyonel verimliliği artırmaya, risk yönetimini geliştirip, yenilikçi ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı sağlamaya destek olduğunu vurguladı.

Kılıç "Sadece müşterimiz için değil, iş ortaklarımız (acente, banka, gibi) çalışanlarımız için de yapay zekanın özellikle de üretken yapay zekanın sektörümüzdeki çalışan deneyimini iyileştireceğini, istihdamın verimliliğini sağlayacağını ve yetkinlik gelişimini de hızlandıracağını düşünüyorum" dedi.

"Dolandırıcılık tespitinde hız ve verimlilik önemli"

Yapay zekanın sigortacılık sektöründe dolandırıcılık tespiti ve risk yönetimi alanında oldukça önemli rol oynadığına ve ciddi kazanımlar sağladığına dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Yapay zeka, dolandırıcılık tespitinde giderek artan bir oranda kullanılıyor. Sektördeki birçok büyük sigorta şirketi, dolandırıcılığı önlemek için yapay zeka tabanlı sistemleri aktif olarak kullanıyor ve bu oran her geçen gün artıyor. Yapay zeka ile anomali tespiti yapılarak, fotoğraf ve video analizleri ile taleplerde kullanılan dil ve kelime kalıpları kullanılarak ya da müşterilerin geçmiş davranışlarını analiz ederek, şüpheli aktiviteleri önceden belirlemek mümkün olabiliyor. Dolandırıcılık tespitinde hız ve verimlilik önemli olduğundan yapay zeka bu alanda fark yarattığı gibi yapay zekanın yüzde 75'lere varabilen tespit başarı oranıyla ciddi maliyet avantajı da sağlanabiliyor."