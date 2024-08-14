Âlâ Han, Uzak Doğulu misafirler için özel menüler geliştirdi

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’nın eski tarihi kent merkezinin kalbinde Balıklıgöl’ün tam karşısındaki konumuyla, yabancı misafirlerin en çok tercih ettiği oteller arasında yer alan Âlâ Hân Boutique Hotel, geçtiğimiz yıl 150 bin dolarlık bütçeyle tamamladığı marakeş konsept yatırımlarının ardından hizmet kalitesini artıracak projelere odaklandı.

Otel odalarındaki elektrikli cihazların ve mobilyaların da marakeş konseptine uyumu için yatırımlarını sürdüren firma, ayrıca en üst katında atıl olarak bekleyen boş odalarını da sonbahar sezonuna hazırlıyor. Yeni kapasite yatırımıyla birlikte oda sayılarının 55’e yatak kapasitelerinin de 120’ye çıkaracaklarını ifade eden Âlâ Hân Boutique Hotel Genel Müdürü Enver Kış, hizmet kalitelerini artıracak projeleri de gündemlerine aldıklarını söyledi. Özellikle dijital sistemleri kullanarak müşteri yorumlarını sürekli izlediklerini ve eksik kaldıkları alanlarda projeler geliştirerek müşteri memnuniyetini artırdıklarını belirten Enver Kış, “Hedefimiz online satışlardaki potansiyelimizi daha da artırmak. Bunun için hizmet standartlarımızı artıracak projeler geliştiriyoruz. Bir yandan fiyatlarımızı sürdürülebilir hale getirirken diğer yandan hizmet standartlarımızı korumaya çalışıyoruz. Yüksek enflasyon ve ekonomik dalgalanmalardan etkilenen insanlarımız en çok tatil giderlerinde kesintiye gidiyor. Bizde daha sürdürülebilir konaklama seçenekleri üzerinde çalışarak insanlarımıza uygun tatil ortamı oluşturuyoruz” dedi.

“Geleneksel yemek menülerinde kadın üreticilerin izi var”

Yeni dönem hedeflerinden birisinin de bölgeye daha çok yabancı turisti çekecek altyapıya katkı sunmak olduğunu ileten Enver Kış, şöyle devam etti: “Uzak Doğu’dan gelecek misafirlerimize özel Asya menüleri hazırladık. Özellikle Japon menülerimiz yabancı misafirlerimizin yanında yerli müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Tavuk, su ürünleri ve yumurtalı tatlılarda özel menüleri misafirlerimize sunuyoruz. Sıra Gecelerimizde ise konvansiyonel et yemeklerinin yanı sıra Urfa’nın geleneksel yemeklerini de menülerimize ekledik. Özellikle Borani Aşı yemeğimiz sıra gecesinde en çok talep gören yemeğimiz oldu. Geleneksel yemeklerimizi kadın üreticilerimizin yardımıyla yapıyoruz. Bu alanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Hamarat Eller birimine kayıtlı kadınlarımızı istihdam ediyoruz. Bu sayede menülerimizi zenginleştirmekle kalmayıp, kadınlarımıza da iş sahası açıyoruz.”

Müşteri yorumlarını dikkate alıyor

Aldıkları oda taleplerinin yüzde 30’unun online platformlarda oluştuğunu ifade eden Enver Kış, oda taleplerimizin geleneksel alanlardan dijital alanlara kaydırılması için girişimlerimiz devam ediyor. Dijital alan için özel bir stratejiyi devreye aldık. Misafirlerimiz otelimizle ilgili yorumlarını bu kanallar üzerinde yapıyor. Aldığımız reel geri dönüşler sayesinde eksik taraflarımızı görüyor, olumsuz noktalarımızı geliştiriyoruz. Bu strateji sayesinde pek çok alanda hizmet kalitemiz önemli derecede iyileşti. Özelikle kahvaltı menülerimizde sağladığımız gelişim müşteri yorumlarına da olumlu yansıdı.”