‘Sigorta Haftası’nın tarihi değişti

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası’nın 2024 yılı ve sonrası itibarıyla ekim ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesini onayladı.

Konuya ilişkin Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamada, “Ülkemizde sigorta bilincinin yaygınlaşması, karşılaşabileceğimiz risklere karşı farkındalık ve sigorta çözümlerini daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 2011 yılından bu yana Mayıs ayı son haftasında düzenlediğimiz Sigorta Haftamızı artık Ekim ayı ilk haftasında kutlayacağız. Sektör çalışanları, paydaşlarımız ve iletişim profesyonellerine danışarak ulaşılan bu tarih değişikliğinin Sigorta Haftamıza olan ilgiyi daha da artıracağına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.