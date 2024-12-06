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Sigorta şirketleri de 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak

SEDDK, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin de 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacağına karar verdi.

Haber Merkezi
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Sigorta şirketleri de 2025'te enflasyon muhasebesi uygulamayacak
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) sigortacılık sektörüne yönelik enflasyon muhasebesi uygulaması için genelge yayımladı.

SEDDK yaptığı açıklamada, “Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için 2025’te enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir” dedi.

SEDDK sitesinden yapılan duyuruda, sigorta şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamayacakları şu şekilde açıklandı: 

"Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuruda, kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşlara TMS 29 ya da Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardında yer alan hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak öngörülenden farklı geçiş tarihleri belirleyebileceği ifade edilmiş olup kendi alanlarında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili kurum ve kuruluşlara enflasyon muhasebesinin uygulanmasına yönelik serbestlik tanınmaktadır.

Bu kapsamda, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri tarafından 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir.

2024/10 sayılı Sigortacılık Sektöründe Enflasyon Muhasebesi Uygulaması Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Genelge hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür."

Bankalar dün açıklanmıştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamayacaklarını açıklamıştı. 

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