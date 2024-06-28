Sigorta şirketlerinin prim üretimi yüzde 87,5 arttı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) üye şirketlerden derlediği verilere göre, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde şirketlerin prim üretimi 319 milyar 496,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Böylece sigorta şirketlerinin toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87,5 arttı. Geçen yılın aynı döneminde prim üretimi 172 milyar 45,9 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Prim üretiminin 283,8 milyar TL olan bölümü hayat dışı 35,69 milyar TL olan bölümü hayat sigortalarından geldi. Pazar payları hayat dışı sigortalarda yüzde 88,8 olurken, hayat sigortasında yüzde 11,2 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde hayat dışı sigortaların payı yüzde 88, hayat sigortalarının payı yüzde 12 seviyesindeydi. Hayat dışı sigorta üretim büyüklüğü yıllık yüzde 87,4 artarken, hayat sigortasında artış yüzde 73,2 oldu.

Reel değişim oranları hayat dışında yüzde 6,8 artarken, hayatta yüzde 1,3 geriledi ve toplamda yüzde 5,8 artış oldu. Mayıs sonu itibarıyla katılım sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 91,1 artışla 18 milyar 170 milyon TL'ye ulaştı.