Sigorta Tahkim Komisyonuna yeni genel müdür
Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne Abdullah Adıyaman atandı.
Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürlüğüne Abdullah Adıyaman atandı. Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Komisyon Müdürlüğüne Abdullah Adıyaman'ın atandığı belirtildi.
Abdullah Adıyaman kimdir?
İstanbul Üniversitesi Sigortacılık bölümü mezunu olan Abdullah Adıyaman, sırasıyla Nişantaşı Üniversitesi İşletme Yönetimi ve Nişantaşı Üniversitesi Bilgi Teknolojileri alanlarında yüksek lisansını tamamlamıştır.
Sigorta sektörüne 2004 yılında hasar departmanında adım atan Abdullah Adıyaman, çeşitli sigorta şirketlerinin Hasar ve Teknik bölümlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştur.
Abdullah Adıyaman, Haziran 2018 yılından bu güne kadar Bereket Sigorta ile Bereket Emeklilik ve Hayat Şirketlerinin hasar yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.