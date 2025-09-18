  1. Ekonomim
Türk Dünyası Sigorta Birliği, Azerbaycan’ın Şuşa kentinde sekiz devletin katılımıyla kuruldu.

Haber Merkezi
Türk Dünyası Sigorta Birliği kuruldu
Türk Dünyası Sigorta Birliği, Azerbaycan’ın kültür başkenti Şuşa’da sekiz devletin katılımı ile gerçekleştirilen bir törenle kuruldu.  Birliğin, sigorta ve reasürans ilişkilerini güçlendirmek, teknoloji-dijitalleşme, tarım-doğal afet sigortaları ile beraber tüm sigorta branşlarında tecrübe paylaşımı ve ortak projeler tesis edilmesi üzerine faaliyette bulunacağı açıklandı.

Kuruluş töreni ve beraberinde düzenlenen etkinliklere Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) en üst düzeyde ve güçlü bir katılım sağladı.

Üye ülkelerin sigorta otoritelerinin başkanlarının da katıldığı panelde konuşan SEDDK Başkanı Davut Menteş bu tarihi ana tanıklık etmekten ve ülkemizi temsil etmekten büyük bir gurur duyduklarını belirtti.

Menteş, Birliğin hedeflerinin kısa-orta ve uzun vadeli plan ve üst politika belgeleri ile desteklenerek kısa sürede önemli projelerin hayata geçirilebileceğini vurguladı.

Türkiye’nin sigorta sektöründe bölgesel liderliğini vurgulayan Menteş, Türkiye’nin sahip olduğu üstün teknolojik altyapı ve dijital uygulamaların yanısıra doğal afet ve tarım sigortalarındaki deneyiminin altını çizerek Birlik aracılığıyla üye ülkelere her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Menteş, son iki yıldır gözetim, denetim ve regülasyon alanındaki kurumsal aksiyonlarının olumlu sonuçlarının uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da dikkatinden kaçmadığını ifade eden Menteş, bu alanda da iyi uygulama örnekleri arasına girebilecek kayda değer bir tecrübeye sahip olduklarını  ve bu konularda da üye ülke otoritelerine katkı sağlayabileceklerini söyledi. 

