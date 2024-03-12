‘Zorunlu Trafik Sigortası’nda serbest tarifeye geçilmeli

ALİ ŞAHİN/BURSA

Sigortacılık konusundaki sorunların ekonomideki bozulmalarla birlikte hızlandığını belirten Papatya Sigorta Kurucusu Tolga Papatya, “Sigorta sektöründe ciddi bir sıkıntı var ve sürecin başını da zorunlu trafik sigortası çekiyor. Poliçe fiyatları yaptıran için yüksek ama şirketler için çok düşük kaldı. Hükümet bu konuyu zorunlu tutuyor ama şirketler poliçe kesmeye yanaşmıyor. Fiyatlar da vatandaşa pahalı geliyor. Yapılan yeni düzenlemeler de duruma çözüm olacak gibi durmuyor. Bunu aşmak için zorunlu trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmesi gerekli. Ayrıca son dönemde maddi hasarlı trafik kazalarında teminat limitinin sonuna kadar kullanıldığını gözlemliyoruz. Sigorta şirketleri aracın hasarının giderilmesi konusunun dışında hasar kaybı ödemesi altında avukatlar aracılığıyla ciddi ödeme yükümlülükleri ile karşı karşıya kalıyor. Yukarı gitmesi gereken poliçe bedelleri de yasal sınıra takılınca şirketler teklif vermekten kaçınıyor ya da ilave kapsamlar ile fiyatı yukarıya çekme yoluna gidiyor” dedi.

Zorunlu deprem sigortası tarafında da ilginin tekrar kaybolmaya başladığını söyleyen Papatya, “Bizim toplumumuz yakın coğrafyasında orta büyüklükte ya da ülkede büyük bir deprem olduktan sonra DASK konusunda ilgisini artırıyor ama bir süre geçtikten sonra ne yazık ki eski eğilimine devam ediyor ve zorunlu haller dışında sigorta yaptırmıyor. DASK konusunda da bir fiyat artışı yapıldı. Ekonomide yaşananlar ile birlikte konut değerleri yukarıya gidince DASK’ın teminat tutarı aşağıda kaldığı için bu kapsamda yakın dönemde bir güncelleme yapıldı. Teminat tutarları güncellendiği için poliçe fiyatları da artırılmak zorunda kalındı” diye konuştu.