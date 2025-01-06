ALDER/Güzel: Lisanslı depolarda 9,5 milyon ton ürün bulunuyor

Anadolu Lisanslı Depocular Derneği (ALDER) Başkanı Mahmut Güzel, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun tarımın geleceğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Gıda arzında lisanslı depoculuğun önemine işaret eden Güzel, "Türkiye'de lisanslı depoculukta İç Anadolu Bölgesi öncü durumunda. Türkiye'de toplamda 12 milyon 100 bin ton kapasitede lisanslı depo var. Bunun 5,5 milyon ton kapasitesi İç Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor." diye konuştu.

"Yavaş yavaş depoculuğu da bütün tarım ürünleriyle genişletmeye başladık"

Güzel, Konya'nın 2,3 milyon ton kapasiteyle ülkede birinci sırada yer aldığını belirterek, bu depolarda 800 bin ton buğday, 700 bin ton civarında arpa, 700 bin ton civarında da mısırın depolandığını dile getirdi.

Depolarda hububatın yanı sıra diğer tarımsal ürünlerin de stoklandığını vurgulayan Güzel, "Gaziantep'te fıstık, Giresun bölgesinde fındık, Şanlıurfa'da pamuk koyuyoruz. Yani yavaş yavaş depoculuğu da bütün tarım ürünleriyle genişletmeye başladık." dedi.

"Artık lisanslı depoculuk tarımla bağdaşmış durumda"

Güzel, Türkiye'de bu depolardaki ürün miktarına ilişkin "Lisanslı depolarda 6 milyon ton civarında buğday, 2 milyon ton arpa ve 1,5 milyon ton civarında da mısır mevcut. Lisanslı depolarımızda toplamda 9,5 milyon ton ürün var. Bunun haricinde çiftçinin, esnafın ve TMO'nun kendi depolarında depolanan ürünler de var. Lisanslı depoculuğu tarımın geleceği olarak görüyoruz. Sektör, gıda güvenliğinin arzında geleceğimizin teminatı. Ülkemizin tarım ürünleri arz güvenliğinde çok büyük bir öneme sahip. Artık lisanslı depoculuk tarımla bağdaşmış durumda. Tarımdan kopamaz bir hale geldi. Bu geliştikçe daha ilkel olan yöntemlerin hepsi yeni ve ileri teknolojiyle buluşmuş olacak." dedi.