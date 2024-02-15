Bakan Yumaklı: Gıda ihracatını 40 milyar dolara çıkarmanın gayretindeyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yaylalar Aydınlansın, Hayvancılık Canlansın, Sütün Kalitesi Artsın Projesi” kapsamında Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen güneş enerji paneli dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, göçer hayvancılık yapan üreticilere güneş enerji panellerini teslim etti. Ülkenin verimli topraklarını işleyen fedakar üreticileri desteklemek için projeler geliştirildiğini belirten Bakan Yumaklı, “2023 yılında 31 milyar dolara ulaşan gıda ürünleri ihracatımızı 35-40 milyar dolara çıkarmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Yumaklı, 42 üreticinin yüzde 75 hibe desteğiyle projeden faydalandığını belirtti. Suluova TDİ Besi OSB’deki iki tesiste incelemede bulunan Bakan Yumaklı, "Biz istiyoruz ki, ülkemizde üretim sürdürülebilir, verimli olsun. Üreticiler ürettiklerinin ve emeğinin karşılığını alsın” şeklinde konuştu.

Amasya Valiliğine ziyarette bulunarak Vali Yılmaz Doruk’tan ildeki tarım ve hayvancılık alanlarında sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı’nın temaslarına AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto ve AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık da katıldı.