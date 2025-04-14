Bakan Yumaklı'dan don açıklaması: Stratejik tarım ürünlerinde risk bulunuyor mu?

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan İbrahim Yumaklı'nın, Bakanlık bürokratlarıyla olumsuz hava koşulları yüzünden bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi.

Yumaklı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin başında coğrafi konumu itibarıyla Türkiye'nin geldiğine dikkati çekti.

"Ekiplerimiz sahada"

Tarımsal üretimin hava koşullarından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğine işaret eden Yumaklı, özellikle son 4 günlük dönemde hava sıcaklıklarındaki ani düşüşler sonucu ülkenin belli bölgelerinde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşı karşıya kalındığını anımsattı.

Yumaklı, tüm üreticilere ve çiftçilere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bakanlık olarak, elbette hava hareketlerini çok yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla bu hava hareketleri olmadan önce de önümüzdeki dönemde neler olacağına dair değerlendirmeleri yaptık. Don olaylarının görülebileceği illerimizde Bakanlık ekiplerimiz üreticilerimizi ikaz ettiler. Onlarla birlikte bu zirai donun etkilerini minimuma indirebilecek çalışmaları başlattılar. Olumsuz hava koşulları sonrası bazı bölgelerde yaşanan zirai don olayı ile ilgili bütün ekipler sahada gerekli çalışmaları yürütüyor ve hasar tespit çalışmalarına başladı. Özellikle geçtiğimiz cuma gecesi eksi 15'lere kadar sıcaklık düştü. Çoğu hasarın da en çok gerçekleştiği dönem bu gece oldu." dedi.

Konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı detaylı bilgilendirdiğini belirten Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmaların süratle gerçekleştirilmesi ve hızlıca tamamlanması yönünde talimat verdiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, sahadaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Henüz hasar tespit çalışmaları devam ederken 'ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin bundan olumsuz etkilendiği, gıda arz güvenliği açısından büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz ve yurt dışına bağımlı olunacağı' gibi yorumlara rastladık. Bunların kesinlikle iyi niyetli yorumlar olmadığını belirtmek istiyorum. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor ancak eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sonucu oluşan don olayı, ülkemizin belli bölgelerinde meyve çeşitlerini maalesef etkilemiştir." ifadelerini kullandı.

"Gıda arz güvenliği açısından bir tehlike bulunmuyor"

İlk tespitlere ve saha gözlemlerine göre kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini kaydeden Yumaklı, "206 çeşit tarım ürünü üretimiyle dünyada bu anlamda nadir örneklerden biri olan Türkiye'nin, son yaşanan don olayı sonrasında stratejik ürünlerle ilgili gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmadığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Yumaklı, meyve grubundaki hasarın boyutunun da halihazırda süren çalışmalar sonucu ortaya çıkacağını belirtti.

Hava şartlarının mevsim normallerine dönmeye başladığı ve üretim süreçlerinin devam ettiği dikkate alındığında üretimin devamlılığına dönük Bakanlık olarak her türlü gerekli çalışmayı yürüttüklerini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bu olay da göstermiştir ki don, dolu, sel ve kuraklık gibi olumsuz durumlardan etkilenmemek için tarım sigortalarının (TARSİM) yaptırılması son derece hayatidir. Bunun poliçe bedelinin yüzde 70'i devletimiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca kayıtlılık da son derece önemlidir. Dolasıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olanların hasar tespitleri çok daha kolay ve hızlıca yapılmaktadır. Buradan bütün çiftçilerimize, mutlaka bir tarımsal üretim yapıyorsanız tarım sigortasını yaptırın ve ÇKS'ye mutlaka kayıt olun. Bu zamana kadar olduğu gibi Bakanlık olarak gıda arz güvenliğimizi sağlayan çiftçilerimizin hemen yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.