Domateste ihracat yasağını kaldıran tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı

ANKARA-EKONOMİ

EKONOMİ Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın dünkü haberinde sorunun mevzuat düzenlemesiyle çözüleceği duyurulmuştu.

27 Ocak 2022’de yayımlanan 2022/1 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ; domates, patates, kuru soğan, sarımsak, fasulye, patlıcan, zeytin, portakal, limon, yumurta ve tereyağının da bulunduğu 27 GTİP altında yer alan 20 tarım ürününü içeriyordu. Tebliğ bu ürünlerin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığına düzenleme yapma yetkisi veriyordu.

Bu tebliğ daha sonra 21 Nisan ve 22 Aralık tarihlerinde değiştirilmiş, hem kapsamı genişletilmiş hem de yürürlük tarihi 30 Haziran 2023’e uzatılmıştı.