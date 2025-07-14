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Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 7,3 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Prim bedeli yüzde 70'e varan oranlarda devlet tarafından karşılanan TARSİM ile alın terini korumaya, toprağı bereketle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 7,3 milyar lira hasar tazminatı ödendi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortaları kapsamında, yılın ilk yarısında yaşanan olumsuzluklara karşı üreticilere 7,3 milyar lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

"Tarımda güvence bizden, üretim çiftçimizden" ifadesini kullanan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Devlet destekli tarım sigortaları sayesinde, yılın ilk yarısında yaşanan olumsuzluklara karşı üreticilerimize 7,3 milyar lira hasar tazminatı ödemesi gerçekleştirdik. Prim bedeli yüzde 70'e varan oranlarda devlet tarafından karşılanan TARSİM ile alın terini korumaya, toprağı bereketle buluşturmaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, devlet destekli tarım sigortaları kapsamında, 1 Ocak-10 Temmuz döneminde, zirai don nedeniyle 3,6 milyar lira, dolu ve fırtına dolayısıyla 445 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 3 milyar 170 milyon lira, sera branşında 82,5 milyon lira olmak üzere 34 bin 227 üreticiye 7,3 milyar lira hasar tazminatı ödendi.

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