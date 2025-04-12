Nisan ayında kar yağdı: Zirai don tarımda afet yarattı!

Türkiye'de farklı bölgelerden kar yağışı görüntüleri nisan ayında dikkat çekiyor. Havaların soğuk seyretmesi de tarımda don afetiyle ciddi hasar yarattı. Uzmanlar, ürünlerde oluşan don felaketinin bilançosunun gelecek günlerde netlik kazanacağını açıkladı.

Beklenen tablonun boyutu geceleri hava sıcaklığının eksi 14-15'lere kadar inmesiyle büyük olurken, bazı bölgelerde tarımsal üretimde ciddi hasar görüldü.

Milyonlarca kayısı ağacına zarar verdi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kentte zirai don nedeniyle başta kayısı olmak üzere tarımsal üretimde zararın oluştuğunu bildirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binbir emekle büyütülen kayısıların olumsuz hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Malatya'da etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don milyonlarca kayısı ağacına zarar verdi. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaşanan zirai don kent ekonomisinin de belkemiği olan kayısıyı vurdu.

Malatya genelinde tablonun çok kötü olduğuna vurgu yapan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, “Gördüğümüz tablo çok vahim. Yıllık 500 milyon dolar üzerinde gelir elde ettiğimiz kayısının tamamını kaybettik" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kayısıda meydana gelen zirai don, 6 Şubat sonrası ikinci bir afettir. Malatyamız Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmeli, zarar tespitleri titiz bir şekilde yapılarak kapsamlı destekler sunulmalıdır" dedi.

Üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı

Manisa'da, özellikle filiz vermeye başlayan üzüm bağları ve bazı tarım alanlarında etkili olan zirai don sürüyor. Birçok ilçede meydana gelen zirai don, üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı.

Başta Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Alaşehir olmak üzere pek çok ilçede sabaha karşı sıfırın altına düşen hava sıcaklığı, üzüm bağları ve tarım alanlarında zarara yol açtı.

Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, gazetecilere 9 Nisan'da başlayan soğukların 12 Nisan'a kadar sürmesinin beklendiğini, ilçedeki 130 bin dekar tarım arazisinde ciddi hasar tespit ettiklerini söyledi.

Üzüm üreticiliğinin ilçenin temel geçim kaynağı olduğunu belirten Okur, "Üzüm olmazsa burada ne sanayi olur ne ticaret olur. Bu yıl çiftçi hakikaten de çok zor bir dönem geçirecek." dedi.

Turgutlu ovasında zarar gören üzüm bağlarında hasar tespit çalışması başladı. Kaymakam Selami Kapankaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı ve Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, üzüm bağlarını gezerek incelemede bulundu.

Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, zirai donun 75 bin dekarlık bağ alanının tamamını etkilediğine dikkati çekerek, "Şu an bulunduğumuz bağda yüzde 70'lerde zarar vardır. Bölgemizde soğuk vurgunları lokal olup, bazı bölgelerde yüzde 20'de bazı bölgelerde yüzde 80'lerde. Yarından itibaren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle gerekli raporları yazıp üst mercilere bildireceğiz." diye konuştu.

Yağan karın ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde nisan ayında çiçeklenen elma, kiraz ve erik ağaçları, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle beyaz örtü altında kaldı.

Mart ayının sonunda havaların mevsim normallerinin üzerinde görülmesi nedeniyle birçok meyve ağacı erken çiçek açtı.

İlçede nisanda etkili olan kar yağışıyla çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı. Zirai don tehlikesi, çiftçileri tedirgin etti. Öte yandan yağan karın ağırlığına dayanamayan ağaçların dalları kırıldı.

Karaman'da çiçek açan milyonlarca elma ağacını don vurdu. 16 milyonun üzerindeki ağaç sayısı ile Türkiye'de birinci durumda olan Karaman, yılda ürettiği 500 bin ton elma ile de ikinci sırada yer alıyor.

Elma Üreticileri Birliği Başkanı Celil Serin ile birlikte elma bahçelerinde incelemede bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, sıfırın altında 11 derecelere düşen hava sıcaklıklarının elma ağaçlarında ciddi zarara neden olduğunu söyledi.

Mahsulün büyük bir kısmı şimdiden kaybedildi

Elazığ’ın Keban ilçesinde yoğun kar yağışının ardından oluşan don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü. Zirai don nedeni ile kayısı, ceviz ve badem ağaçları büyük zarar gördü. Üreticiler, bu yıl mahsulün büyük bir kısmını şimdiden kaybettiklerini belirtti.

Sivas’ta etkili olan şiddetli soğuklar, kayısı ağaçlarındaki çiçeklerin dökülmesine neden oldu. Sivas’ın Gürün ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle kayısı ağaçlarının çiçekleri döküldü. Üreticiler kaybın büyük olduğunu belirtiyor.

Çorum’da dün etkili olan kar yağışının ardından, hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Kar ve soğuk hava sebebiyle, Türkiye’nin önemli ceviz üretim merkezlerinden olan Çorum’un Oğuzlar ilçesindeki meyve ağaçları ise zarar gördü. Tomurcuklanan ve çiçek açma dönemine giren ceviz ağaçlarının dalları donla birlikte karardı. Don sebebiyle büyük bir verim kaybının yaşanacağını söyleyen üreticiler, destek istedi.

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, "Meyve ve cevizde bir tane bile kurtulan ağacımız yoktur. Geçim kaynağı ceviz olan ilçemiz bu sene komple zarara uğramıştır" dedi.

Dut bahçeleri büyük oranda etkilendi

Sakarya'da nisan ayında etkili olan soğuk hava ve kar yağışı çiçek açma dönemindeki fındık bahçelerinde don riskini artırarak fındıkta rekolte kaybı endişesine yol açtı. Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, fındıkta mutlaka bir tahribatın olacağını belirterek, tahribatın boyutunun ise havalar ısındığında netleşeceğini söyledi.

Ünü ülke sınırlarını aşmış olan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde üretilen Ulukale dutunu don vurdu. Daha önce zirai don uyarısının yapıldığı Tunceli'de, dutun anavatanı sayılan, coğrafi işaretli Ulukale dutu üreticileri, gece dondurucu soğuk ile büyük endişe yaşadı.

Ululale Dutu Üreticileri Kooperatifi Başkanı Necmettin Duman ise “Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü sabahına kadar devam eden olumsuz hava şartları maalesef bölgemizde bütün ürünlerimize zarar vermiştir. Özellikle don nedeniyle dut bahçelerinin oldukça etkilendiği görülmüştür, hepimize geçmiş olsun’’ diye konuştu.