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Sarıgöl Ovası'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

Yoğun bir hasat sezonunu geride bırakan Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda bağlarda budama işlemleri başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Sarıgöl Ovası'nda çalışmalar aralıksız sürüyor
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Dünyaca ünlü Sultani çekirdeksiz üzümünün yetiştirildiği Manisa’nın Sarıgöl Ovası'nda üzüm bağlarında dört mevsim işçilik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Üzüm bağlarında kış aylarında bir yandan bağlarda örtüaltı üzümlerin hasadı yapıldı bir yanda da bağların budama çalışmaları yapılmaya başlandı.

Ovada çalışmalar son sürat sürüyor

Sarıgöl Ovası'nda yılın dört mevsimi bağların işlerinin yapıldığı belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm yetiştirmek emek ister. Sonbahar ayında bağların budama çalışmaları başlar, mart sonuna kadar devam eder. Bu arada budaması biten bağları yüksek sistem telleri çekilerek çubuklar bağlanır. Kışlık gübreleme çift sürümü yapılan bağlarda bahar mevsimi ilaçlama, aralama, salkım düzeltme işleri yapılır. Haziran sonunda ve temmuzda bağların üzüm bağları koruma amaçlı örtü altına alınır. Üzüm sezonu boyunca ilaçlama ve sulama derken ağustosta yaş üzüm hasadı başlar kış ortalarına kadar devam eder. Halen bağlarda bazı yerlerde devam ediyor" dedi.

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