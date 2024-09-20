Tarım Kredi çiftçi girdi satışlarında kampanya başlattı
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere yönelik yaptığı tarımsal girdi satışlarında kampanya başlattı.
Mehmet KAYA/ANKARA
Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere yönelik yaptığı tarımsal girdi satışlarında kampanya başlattı. Sonbahar dönemi kampanyasında tarımsal girdiler 3 ay faizsiz olarak satılabilecek.
Kampanyalı satış yapılacak
Satışlar 21 Eylül-31 Ekim 2024 günleri arasında yapılabilecek. Türkiye genelinde 2 bin dolayındaki Tarım Kredi Kooperatiflerinde kampanyalı satış yapılacak.
Kampanya kapsamında kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç, tohum gibi ürünler, 3 ay faizsiz olarak 12 aya kadar vadeli olarak satın alınabilecek.
Karma hayvan yeminde ise sadece 3 ay faizsiz satış yapılacak.