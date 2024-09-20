Tarım Kredi çiftçi girdi satışlarında kampanya başlattı

Mehmet KAYA/ANKARA

Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere yönelik yaptığı tarımsal girdi satışlarında kampanya başlattı. Sonbahar dönemi kampanyasında tarımsal girdiler 3 ay faizsiz olarak satılabilecek.

Kampanyalı satış yapılacak

Satışlar 21 Eylül-31 Ekim 2024 günleri arasında yapılabilecek. Türkiye genelinde 2 bin dolayındaki Tarım Kredi Kooperatiflerinde kampanyalı satış yapılacak.

Kampanya kapsamında kimyevi gübre, sıvı toz gübre, zirai ilaç, tohum gibi ürünler, 3 ay faizsiz olarak 12 aya kadar vadeli olarak satın alınabilecek.

Karma hayvan yeminde ise sadece 3 ay faizsiz satış yapılacak.