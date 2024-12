‘Urfa Tarım Fuarı’nın ulusal kapsamı daha da genişletilecek

Takip Et

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Fuarı 10’uncu kez kapılarını açtı. 100’ü aşkın firmanın 400 markayla katılım gösterdiği fuar organizasyonunda, bu yıl ilk olarak pamuk ve çeşitli tarım ürünlerine özel panel ve sempozyumlarla genişletildi. Urfa’nın tarım fuarındaki potansiyelini artıracak çalışmaları aralıksız devam edeceğini belirten organizasyon kuruluşları, önümüzdeki yıldan itibaren Antalya ve İzmir ve Konya’daki fuarlara eş değer bir çekim merkezi oluşturacaklarını aktardı. Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Star Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk, tarımın dünya için artık sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olarak kabul edildiğini, bölgenin de tarım ekosistemindeki hızlı gelişimine yönelik misyonlarının farkında olarak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Urfa fuarının bu alanda önemli bir çekim merkezi haline geldiğini ifade eden Ozan Öztürk, “Gıda sektöründen, tarım makinelerine, organik ürünlerden ve teknolojik ekipmanlara kadar geniş bir yelpazedeki ürün gamımız ile bölge çiftçisine yol gösterici misyonumuzu sürdürüyoruz. Urfa’nın tarımda sahip olduğu yüksek potansiyelin farkındayız. Önümüzdeki yıllardan itibaren Urfa, Türkiye’nin en önemli tarım fuarlarından biri haline gelecek” dedi.

Eyyüpoğlu: Urfa, tarım fuarcılığında Antalya, İzmir ve Konya’ya rakip olacak

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Türkiye’de pamuğun yüzde 45’i, fıstığın yüzde 42’si, kırmızı mercimeğin de yüzde 40’ının Urfa’da yetiştirildiğine dikkat çekerek Türkiye’nin tarım başkentlerinden birisinin de Urfa olduğunu belirtti. Ahmet Eyyüpoğlu, “Tarım ve Hayvancılık Fuarı kent tarımının geleceği açısından çok önemli bir misyon üstleniyor. Her yıl fuarımızın kapsamı hızla genişliyor. Fuarımız önümüzdeki yıldan itibaren Antalya, İzmir ve Konya gibi ulusal misyonunu gerçekleştiren bir organizasyon haline gelecek. Çiftçilerimiz üretimlerini o kadar güçlendiriyor ki zirai ilaç, tohum ve teknoloji firmaları zorunlu olarak kentimize gelmek zorunda kalacaklar. Fuarımızın güçlenmesi için bizde elimizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız” diye konuştu.

Kaya: Urfa, gıdada yatırım yapan firmaların ilgi odağı haline geldi

Urfa’nın Türkiye’nin sulanabilir en büyük arazilerine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, kentin kütlü pamuk, fıstık ve buğday üretiminde lider olduğunu söyledi. Tarım ticaretinde kentin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehmet Kaya, şöyle konuştu: “Eldeki ham maddeyi katma değere dönüştürebilmek ise ancak tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Bu açıdan ilimiz, tarıma dayalı sanayisi gelişmiş bölge ekonomisinde daha fazla pay alan tarım şehri konumuna yükselmelidir. Tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş ve işletmeleri bu amaçla bir araya getirmek istiyoruz. Hedefimiz, ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin tanıtımı ve bölge için cazibe merkezi haline gelmesidir. Bu noktada açtığımız ve inşaatını sürdürdüğümüz lisanslı depolarımızla bölge çiftçileri ve sanayicilerine önemli bir ticari ve lojistik destek altyapısı oluşturduk. Bu açıdan sadece tarımsal alanlarımızla değil coğrafi avantajlarımızla da yatırımcılarımıza önemli fırsatlar sunuyoruz. Bu potansiyelleri ile ilimiz her dönemde gıda alanında yatırım yapacak firmaların ilgi odağı olmaya devam edecek.”

Şıldak: Önümüzdeki sezon Urfa tarımında atılım dönemi olacak

Tarım ve hayvancılık sektörünün Urfa’da her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek sözlerine başlayan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise araç ve teçhizat desteği bakımından her zaman üreticinin yanında yer aldıklarını söyledi. Sektörün gerçek potansiyelinin ortaya çıkması için tüm kurumların işbirliği içinde çalıştığını kaydeden Hasan Şıldak, şöyle devam etti: “Geniş ürün yelpazesinin ilimiz genelinde yaygın olduğu tarımsal alanda tüm bu gelişmeleri takip ediyor ve çiftçilerimizle buluşturmayı sürdürüyoruz. Sektörde yaşanan gelişmelerde önemli sonuçlar çıkarıp her yıl daha güçlü ve enerjisi yüksek bir fuar organizasyonu düzenliyoruz. Çünkü tarım tüm dünyada artık stratejik bir alan haline geldi. Urfa’da en prestijli meslek çiftçiliktir. Bu değerlerin farkında olarak önümüzdeki dönemi tarımda bir atılım dönemi olarak kurguluyoruz. Bunun için kentimizdeki tüm şartlar müsait durumda. Bu farkındalığı fuarcılık alanında da göstereceğiz. Urfa’nın bu alanda ilk sırada yer alması gerekiyor. Şuanda fuarımıza 90 firma katılıyor. Ama bu sayıyı doğru bir hazırlık süreciyle daha üst seviyelere çıkartabiliriz.”