TEKNOFEST İstanbul kapılarını açtı

Birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı.

Yoğun yağışa rağmen ilk gününde her yaştan çok sayıda ziyaretçinin katıldığı TEKNOFEST İstanbul; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik; toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor

Etkinlikte, 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenleniyor ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katılıyor. Yarışmalarda 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verilecek.

Akıllı ulaşım, biyoteknoloji inovasyon, çip tasarım, dikey inişli roket, eğitim teknolojileri, engelsiz yaşam teknolojileri gibi birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmaların yanı sıra TEKNOFEST'te paydaş kurumlar, açtıkları stantlarda geliştirdikleri ürün ve sundukları hizmetleri de sergiliyor.

Aralarında Bayraktar Kızılelma, Bayraktar Akıncı'nın da yer aldığı savunma sanayisinin öne çıkan projeleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yıl Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, ilk kez TEKNOFEST etkinlik alanında yerini aldı.

Ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden yapılıyor

Türk Yıldızları, Solo Türk, Hürkuş, Gökbey, Aksungur, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Bayraktar AKINCI, ATAK ve Anka da etkinlik kapsamında uçuş gösterileri gerçekleştirecek.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST İstanbul açılış seremonisi, saat 15.00'te yapılacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 1 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliğe ziyaretçi kaydı "teknofest.org" adresinden gerçekleştiriliyor. Kaydın ardından çevrim içi olarak iletilen QR kod ile etkinlik alanına giriş yapılabiliyor.