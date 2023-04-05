Almanya, ChatGPT'yi yasaklamaya hazırlanıyor

Almanya'nın veri koruma sorumlusu Ulrich Kelber, Handelsblatt gazetesine verdiği demeçte, Alman düzenleyicilerin İtalya'nın geçen hafta ChatGPT'yi yasaklamasının ardından İtalyan meslektaşlarıyla iletişim kurduğunu söyledi.

Independent'ta yer alan habere göre Kelber, "Prensip olarak Almanya'da da böyle bir eylem mümkündür" dedi.

İtalya, veri koruma yetkilileri sistemin onu kullanan kişiler hakkında kişisel bilgi toplamak için uygun bir yasal dayanağı olmadığı sonucuna vardıktan sonra ChatGPT'yi engellemişti.

İtalyan yetkililer ayrıca OpenAI'yi ChatGPT kullanıcıları için yaş doğrulama kontrolleri yapmamakla ve genç kullanıcıları potansiyel olarak "uygun olmayan yanıtlara" maruz bırakmakla suçladı.

İtalya, ChatGPT'yi yasaklayan ilk Batılı ülke oldu, ancak uygulama Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya gibi birçok ülkede de kullanılamıyor.