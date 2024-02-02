Alper Gezeravcı Dünya'ya dönüyor: Hareket saati belli oldu
Türkiye'den uzaya giden ilk astronot Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacağı saat belli oldu.
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Alper Gezeravcı ve ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan ayrılacağı saat belli oldu.
Axiom Space şirketinin sosyal medya paylaşımında, ekibin Türkiye saati ile bugün 17.50’de istasyondan ayrılacağı belirtildi.
Alper Gezeravcı istasyonda kaldığı yaklaşık iki haftalık sürede 13 farklı deney gerçekleştirdi.
Gezeravcı, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü ile dünyaya dönecek. Kapsülün Orlando açıklarında okyanusa inmesi bekleniyor.