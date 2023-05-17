Amazon'a yapay zeka desteği geliyor

Amazon, web sitesi ve mobil uygulaması için ChatGPT ile Google Bard'a benzer konuşmaya dayalı bir yapay zeka sohbet botunu hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

Amazon'un kariyer bölümündeki iş ilanlarına göre şirket, ChatGPT ve Google Bard'a benzer üretken yapay zeka özelliklerini alışveriş uygulamasına ve web sitesine ekleyerek, sohbete dayalı bir deneyim sunacak.

İş ilanlarında makine öğrenimi için kıdemli bir geliştirme mühendisi ve Amazon'un alışveriş uygulaması içindeki arama motorunu ya da özelliğini "yeniden tasarlamak" için mühendisler aranmakta. İş ilanlarının birinde ise: "Büyük dil modellerinin konuşma yeteneklerini kullanarak Amazon'da alışverişi iyileştirmek için çalışıyoruz. Teknoloji, yenilik ve müşteri deneyimi konusunda tutkulu ve sektörde kalıcı bir etki yaratmaya hazır öncüler arıyoruz." ifadesi yer alıyor.

Ayrıca Amazon'un bulut bilişim bölümü Amazon Web Services (AWS), halihazırda Amazon Bedrock olarak bilinen üretken yapay zeka tabanlı bir hizmeti veriyor.