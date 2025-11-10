Apple, iPhone’lar için devrim niteliğinde adıma hazırlanıyor

Apple, mevcut iPhone modellerinde kullanılan uydu tabanlı iletişim özelliklerini önemli ölçüde geliştirecek yeni bir teknoloji seti üzerinde çalışıyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman’ın aktardığına göre şirket, sadece acil çağrılarla sınırlı olmayan çok daha kapsamlı bir uydu altyapısına geçmeyi hedefliyor.

Uydu özelliklerinde kapsam genişliyor

Halihazırda acil durum aramaları, kısa mesaj iletimi ve yol yardımı gibi servisler uydu üzerinden sunuluyor. Ancak Apple, bu yetenekleri daha ileri taşımak için üçüncü parti uygulamaların da uydu bağlantısından yararlanmasını sağlayacak bir API üzerinde çalışıyor. Bu sayede internet erişiminin olmadığı alanlarda uygulamaların uydu üzerinden veri iletimi mümkün hale gelebilecek.

Geliştirilen diğer işlevler arasında internetsiz Apple Maps navigasyonu, uydu üzerinden gönderilen mesajlara fotoğraf ekleme ve telefonun gökyüzüne doğrudan çevrilmesine gerek kalmadan bağlantı kurabilme özelliği bulunuyor.

Kapsama alanı sinyal olmayan bölgeleri hedefliyor

Bu teknolojiler sayesinde iPhone’ların tamamen sinyal dışı alanlarda bile kullanılabilirliği artacak. Bloomberg’in değerlendirmesine göre Apple, 5G ağlarının da uydu kapsamasıyla birleştirildiği bir modele hazırlanıyor. Böylece kırsal bölgeler, dağlık alanlar ve afet bölgeleri için geniş bir iletişim alternatifinin ortaya çıkması bekleniyor.

Gelişmiş hizmetler ücretli olabilir

Mark Gurman’ın haberine göre temel uydu hizmetleri ücretsiz sunulacak. Ancak fotoğraf gönderimi, geniş veri aktarımı ya da sürekli uydu bağlantısı gerektiren daha gelişmiş servislerin operatörler üzerinden ücretli planlara dahil edilmesi planlanıyor.

Globalstar altyapısını güçlendiriyor

Apple’ın uydu hizmetlerindeki iş ortağı Globalstar, bu yenilikleri desteklemek için altyapısını önemli ölçüde güçlendirmek zorunda. Şirket, gerekli yatırımların bir kısmının Apple tarafından finanse edildiğini açıkladı. Bu finansman, yeni nesil uydu iletişim özelliklerinin daha geniş coğrafi alanlarda istikrarlı şekilde çalışması için kritik görülüyor.