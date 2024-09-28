Apple, OpenAI'ya yatırım yapma kararından vazgeçti

CNBC-e'nin haberine göre, OpenAI, 2022'nin sonunda ChatGPT'yi piyasaya sürerek yapay zeka alanında büyük bir etki yaratmıştı. Bu hamle, sektörde adeta bir AI yarışı başlattı ve birçok şirketin milyarlarca dolar yatırım yaparak rekabette öne geçme çabasına girmesine neden oldu. OpenAI’nin bu finansman turu, şirketin değerlemesini 100 milyar doların üzerine çıkarabilir.

Microsoft'un, OpenAI’ye yaklaşık 1 milyar dolar daha yatırım yapması bekleniyor

Raporlara göre, Microsoft ve Nvidia gibi diğer büyük teknoloji firmaları da bu finansman turuna katılmak için görüşmelerde bulunuyor. Microsoft'un, OpenAI’ye daha önce yaptığı 13 milyar dolarlık yatırımın ardından, bu turda yaklaşık 1 milyar dolar daha yatırım yapması bekleniyor.

Apple ve OpenAI sessiz kaldı!

OpenAI, konu hakkında yorum yapmayı reddederken, Apple ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Apple'ın bu finansman turuna katılmama kararı, teknoloji dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.