Apple piyasa değeri 3 trilyon doları aştı

Dünya teknoloji devi Apple’ın hisseleri New York'taki işlemlerin açılışında yaklaşık yüzde 1 artarak 191,42 dolara yükseldi. Piyasa değeri bu yıl yüzde 45 artarak yaklaşık 1 milyon dolar değer kazandı ve daha geniş S&P 500 endeksinin yüzde 14,5'lik kazancını geride bıraktı. Apple ilk olarak 2022 yılının başlarında 3 trilyon doları aşmıştı.

Apple, CEO Tim Cook yönetiminde Alphabet ve Amazon'un toplamından daha fazla büyüdü ve en yakın rakibi Microsoft'a yarım trilyon dolarlık bir fark attı.

Credit Suisse analisti Shannon Cross, "Yatırımcılar, üst düzey iPhone satışlarının artması ve hizmetlerdeki güçle desteklenen, son birkaç yılda görülen marj genişlemesine olumlu bakıyor" dedi.

Apple, Ağustos 2018'de 1 trilyon dolar değerlemeye ulaşan ilk şirket oldu İki yıl sonra da 2 trilyon dolar değerlemeye ulaşan ilk şirket ünvanını elde etti.

Apple daha önce bir kez, 2022'deki işlemlerin ilk gününde 3 trilyon dolara ulaşmıştı. Ancak bu zirve kısa sürdü. Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin ardından piyasalar düşüşe geçti. O dönemde hisseler 182,86 dolara kadar yükselmişti.

Apple hisseleri geçen yılı yüzde 29 düşüşle kapattı. Tedarikçi Foxconn'un Zhengzhou'daki "iPhone şehrinde" Covid-19 salgınının üretim hatlarının kapanmasına ve sıkı politika önlemlerine karşı işçi protestolarına yol açmasının ardından tatil çeyreğinde gelirler kısıtlandı.

Kulaklıktan 19 milyar dolar gelir

S&P Dow Jones Indices'e göre, teknoloji devinin son rekoru, S&P 500'ün 40 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu Ocak 2022'deki bir önceki zirvesinden tartışmasız daha önemli, oysa şimdi 36,5 milyon dolar.

Evercore ISI, Apple'ın ilk birkaç yıl içinde 14 milyon kulaklık satabileceğini tahmin ediyor. Apple Watch ya da iPhone'a kıyasla çok daha yavaş bir başlangıç. Ancak yatırım bankası, birim başına 3.500 dolarlık bir fiyat noktasında, beş yıl içinde toplam gelire 19 milyar dolar ekleyebileceğini tahmin ediyor.