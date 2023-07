Apple, tüm ürünlerine zam yaptı: 44 gün içinde 4. zam

Apple Türkiye, Türk lirasındaki değer kaybı sonrası, iPhone, iPad, MacBook ve Apple Watch dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Apple böylelikle, 18 Mayıs tarihinden bu yana tüm ürünlerine dördüncü kez zam yapmış oldu.

Zam sonrası yeni fiyatlar şöyle:

IPHONE 12

128 GB iPhone 12 : 37.999 TL

256 GB iPhone 12 : 41.999 TL

IPHONE 13

128 GB iPhone 14 : 39.999 TL

256 GB iPhone 14 : 43.999 TL

512 GB iPhone 14 : 51.999 TL

IPHONE 14

128 GB iPhone 14 : 47.999 TL

256 GB iPhone 14 : 51.499 TL

512 GB iPhone 14 : 59.499 TL

IPHONE 14 PLUS

128 GB iPhone 14 Plus : 52.499 TL

256 GB iPhone 14 Plus : 56.499 TL

512 GB iPhone 14 Plus : 64.999 TL

IPHONE 14 PRO

128 GB iPhone 14 Pro : 61.499 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 65.499 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 73.499 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 81.499 TL

IPHONE 14 PRO MAX

128 GB iPhone 14 Pro : 65.999 TL

256 GB iPhone 14 Pro : 69.999 TL

512 GB iPhone 14 Pro : 77.999 TL

1 TB iPhone 14 Pro : 85.999 TL

AIRPODS 3. NESİL

5.599 TL

AIRPODS MAX

20.499 TL

IPAD 9. NESİL

64 GB : 15.999 TL

256 GB : 20.999 TL

IPAD PRO 12.9 İNÇ

128 GB : 39.999 TL

256 GB : 43.299 TL

512 GB : 49.699 TL

1 TB : 63.099 TL

2 TB : 76.999 TL

MACBOOK AIR M1 ÇİPLİ

31.499 TL