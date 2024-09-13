Apple'ın yeni modelleri, Hepsiburada'da ön siparişe çıkıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Apple'ın yeni ürünleri, iPhone 16 serisinin yanı sıra Apple Watch ve AirPods serisi, Hepsiburada üzerinden ön siparişe açılıyor.

Apple'ın 9 Eylül'de Kaliforniya'daki Apple Park'ta gerçekleştirdiği tanıtımının ardından, yeni telefonları, bugün saat 15.00'ten itibaren Hepsiburada müşterilerine özel ön sipariş fırsatıyla satışta olacak.

Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ve AirPods 4 ise 20 Eylül'de ön siparişe açılacak, 27 Eylül'de teslim edilmeye başlanacak.

Teslimatlar ise 20 Eylül itibarıyla HepsiJET ile Türkiye'nin 81 iline ulaştırılacak.

"Eskiyi Kapında Yenile" kampanyası, eski telefonlarını yeni iPhone 16 serisi ile değiştirmek isteyen kullanıcılar için fırsat sunuyor. Hepsiburada müşterileri, bu kampanya kapsamında eski cihazlarını kapıda teslim ederek iPhone 16'ya sahip olabilecekler.

Yenilikçi özellikleriyle öne çıkan ürünler, Hepsiburada'da kullanıcıları bekliyor.